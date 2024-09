Tochter von Barack und Michelle Obama Malia Obama: Im Vivienne-Westwood-Look bei französischem Filmfestival

Nicht zu übersehen: Malia Obama zog im auffälligen Karo-Kleid die Blicke auf sich. (ae/spot)

SpotOn News | 09.09.2024, 12:06 Uhr

Als Tochter des einstigen Präsidentenpaares Barack und Michelle Obama ist sie im Weißen Haus aufgewachsen, doch darauf will sich Malia nicht ausruhen. Sie strebt eine Karriere als Regisseurin an. Ihren ersten Film bewarb sie nun in Frankreich.

Malia Ann Obama (26), die älteste Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (63), zeigt sich selten auf einem roten Teppich – am Wochenende aber machte sie eine Ausnahme, um für ihr Regiedebüt "The Heart" zu werben. Für den Auftritt hatte sie einen besonderen Look gewählt.

"Ich weiß nicht so viel über Mode, aber ich trage es gerne"

Bei der Eröffnungszeremonie für das 50. jährliche Deauville American Film Festival in Frankreich lief sie in einem von Vivienne Westwood (1941-2022) entworfenen Outfit über den roten Teppich. Malia Obama trug ein kariertes Outfit, bestehend aus einem schulterfreien rot-weiß-grauen Korsettoberteil und einem asymmetrischen blau-weißen Rock. Ihren Streetstyle-Look kombinierte sie mit kniehohen Lederstiefeln. Ihre langen braunen Haare trug sie offen.

"Es ist cool", sagte die 26-Jährige in einem von "Pop Base" veröffentlichten Video über ihr Outfit. "Ich weiß nicht so viel über Mode, aber ich trage es gerne." Sie bezeichnete Westwood wegen ihrer extravaganten Entwürfe auch als "Königin". Zudem erklärte die Tochter von Barack Obama und seiner Frau Michelle (60), dass sie vor ihrem Aufritte "so aufgeregt" sei. Auf dem Festival präsentierte sie ihren Kurzfilm "The Heart".

Sie möchte eine eigene Karriere machen – ohne den berühmten Nachnamen

Anfang des Jahres feierte Malias Projekt sein Debüt beim Sundance Film Festival in Park City, Utah. Für den Anlass hatte sie sich auf dem roten Teppich in einem grauen Mantel, einem Nadelstreifenoberteil mit Knopfleiste, in schwarzen Hosen und in weinroten Stiefeln präsentiert.

Der Kurzfilm der Harvard-Absolventin zeigt einen Mann, der um den Verlust seiner Mutter trauert, während er sich mit ihrem letzten Wunsch auseinandersetzen muss. "Der Film handelt von verlorenen Gegenständen und einsamen Menschen und von Vergebung und Bedauern", sagte Malia Obama in einem "Meet the Artist"-Video. "Aber ich denke auch, dass er sich bemüht, herauszufinden, wo in diesen Dingen Zärtlichkeit und Nähe liegen können." Sie fügte hinzu, dass sie hoffe, der Film werde den Zuschauern helfen, sich "etwas weniger einsam zu fühlen oder sie zumindest daran erinnern, die Menschen nicht zu vergessen, die es sind".

Ihren berühmten Nachnamen hat sie für ihren ersten Film übrigens gestrichen: Im Abspann wird die junge Regisseurin lediglich als "Malia Ann" geführt.