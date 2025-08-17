Film ‚Man will auf dem Gipfel aufhören‘: Michael Chaves versteht, warum die ‚Conjuring‘-Reihe endet

Michael Chaves - April 2019 - Photoshot - The Curse of La Llorona BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2025, 09:00 Uhr

Der Regisseur findet es gut, dass die Horror-Reihe "auf einem Höhepunkt" endet.

Michael Chaves hält es für die richtige Entscheidung, die ‚Conjuring‘-Reihe zu beenden.

Der Regisseur hat den abschließenden Film ‚Conjuring 4: Das letzte Kapitel‘ inszeniert und verriet, dass das Team gemeinsam beschlossen habe, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um aufzuhören.

Gegenüber dem Magazin ‚SFX‘ erzählte er: „Ich liebe die Arbeit mit allen Beteiligten, aber es gab ein gemeinsames Gefühl, dass es Zeit war, auf einem Höhepunkt zu enden. Man will auf dem Gipfel aufhören. Man will nicht derjenige sein, der eine Franchise zu Boden fährt. Dies war eine seltene Gelegenheit, selbst zu entscheiden, wann und wie man dieses letzte Kapitel erzählt.“

Der 40-Jährige räumte ein, dass er den Druck verspürte, Ed und Lorraine Warren – die im Film von Patrick Wilson und Vera Farmiga verkörpert werden – ein perfektes Ende zu geben. „Ich spreche als jemand, der die Reihe wirklich liebt und das Glück hat, ein Teil davon zu sein, besonders aber als jemand, der sich in den ersten Film vollkommen verliebt hat“, erklärte der ‚Lloronas Fluch‘-Filmemacher. „Ich wollte unbedingt dieses große ‚Conjuring‘-Erlebnis zurückbringen: diesen klassischen Haunted-House-Film. Um auf diese Weise aus der Reihe zu gehen.“

‚Conjuring 4: Das letzte Kapitel‘ wurde in England gedreht und Chaves genoss es, erstmals in Großbritannien zu arbeiten. „England hat die besten Leute. Sie sind unglaublich fleißig“, schwärmte er. Der Regisseur deutete an, dass der neue Streifen dunkler sein wird als die bisherigen Filme im ‚Conjuring‘-Universum. „Dieser hier ist wirklich gruselig. Man braucht diese hohen Einsätze, diese wirklich dunklen Momente, um ein Gefühl des Abschlusses zu vermitteln. Man muss wissen, womit sie es zu tun bekommen… Wir werden brutal sein. Es gibt keine Zurückhaltung“, enthüllte er. Schon die erste Szene werde die Zuschauer kalt erwischen. „Es ist wirklich eine furchterregende Sequenz und ein echter Schlag in die Magengrube“, offenbarte Chaves.