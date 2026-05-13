Stars ‚Manches war vielleicht grenzwertig‘: Jeanette Biedermann blickt auf Red-Carpet-Looks zurück

Jeanette Biedermann - December 2011 - Ein Herz fuer Kinder Spendengala Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 14:00 Uhr

Die Sängerin spricht über ihre provokanten Outfits auf dem roten Teppich.

Jeanette Biedermann plaudert offen über ihre gewagten Looks auf dem roten Teppich.

Die Sängerin, die derzeit ihr erstes Kind erwartet, scheute sich nie vor dem großen Auftritt. Schon in jungen Jahren wählte sie auffällige Outfits, die für Furore sorgten. Bei der Bambi-Verleihung 2003 zeigte sie sich beispielsweise in Unterwäsche und einem transparenten Überkleid – damals ein freizügiges Statement. „Ich fand es damals einfach spannend, ein bisschen zu provozieren und etwas zu tragen, das sonst niemand getragen hat“, verriet die Schauspielerin im Gespräch mit „Gala“. „Oft war das fast wie eine kleine Challenge für mich: Was kann ich machen, womit keiner rechnet?“

Rückblickend bereut die 46-Jährige ihre gewagten Auftritte nicht. „Klar, manches war vielleicht grenzwertig, aber vieles war eben auch richtig cool. Damals wurde darüber noch viel mehr diskutiert. Heute wirkt vieles davon fast harmlos“, erklärte sie. Druck wegen ihres Aussehens habe sie damals keinen verspürt. „Ich war jung und ziemlich entspannt. In dem Alter kannst du gefühlt auch einen Sack mit High Heels tragen und es sieht trotzdem noch gut aus“, scherzte Jeanette.

Erst später seien Unsicherheiten dazugekommen – „dass man vielleicht etwas kaschieren möchte oder sich mit dem eigenen Körper nicht immer wohlfühlt“. Heute geht die Musikerin ganz entspannt mit dem Thema um. „Das einzige Kleid, das du vorrangig tragen solltest, egal wo, ist das Kleid des Selbstwerts und des Selbstbewusstseins“, betonte sie. Das werde mit dem Alter immer leichter. „Irgendwann wird es einem auch einfach ein bisschen egaler. Man sagt sich: Ja, ich bin eine Frau, ich habe Brüste, ich habe auch mal ein kleines Bäuchlein, wenn ich gegessen oder etwas getrunken habe“, schilderte sie.

Viele Frauen würden mit denselben Themen kämpfen. „Wir haben alle Phasen, in denen wir mit uns hadern und uns nicht ganz wohlfühlen. Und dann gibt es wieder Momente, in denen man sich super fühlt und fast unzerstörbar“, erläuterte der Star.