Musik Maren Morris über ihr neues ‚Intermission‘-Album

Bang Showbiz | 31.07.2024, 12:00 Uhr

Maren Morris erzählte, dass sie sich bei der Arbeit an ihrem kommenden Album nicht zurückhalten wird, weil sie „niemanden mehr beschützen“ müsse. Der 34-jährige Popstar hatte sich vor kurzem als bisexuell geoutet, nachdem sie sich im vergangenen Oktober nach fünfjähriger Ehe von Ryan Hurd, mit dem sie Sohn Hayes (4) großzieht, getrennt hatte.

Während die Musikerin sich aktuell darauf vorbereitet, ihr neues ‚Intermission‘-Album zu veröffentlichen, sprach sie darüber, dass sie nicht länger an den „Gefühlen“ festhält, über die sie in ihrem Tagebuch spricht, von denen einige „herzzerreißend“ seien. In Bezug auf den Track ‚Cut!‘ ihres Albums in Kollaboration mit Julia Michaels verriet die Künstlerin in dieser Woche in einem Instagram-Reel: „Dieses Projekt ‚Intermission‘ zu nennen, das ist Absicht gewesen. Es ist offensichtlich eine Textzeile am Ende des Songs ‚Cut!‘. Aber das heißt auch, dass noch mehr kommen wird. Es ist eine Pause und für mich ist das definitiv eine Pause und ein neues Kapitel in meinem Leben, und ich so bereit zu sehen, was auf der anderen Seite sein wird. Ich bin einfach so stolz auf diese Musik. Es war nicht leicht zu schreiben, da ich gerade viel durchmache, und dies ist das Tagebuch davon. Aber es ist auch die unterhaltsamste Musik und gleichzeitig die herzzerreißendste, da ich es mir erlaube, dorthin zu gehen – weil ich niemanden mehr beschützen muss. Es geht nur um meine Gefühle. Also hoffe ich, dass es euch gefallen wird.“ Maren enthüllte zuvor in einem Social-Media-Posting anlässlich des Pride-Monats im Juni, dass sie sich sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen fühle.