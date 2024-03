Das Paar ist seit 2023 verheiratet Margaret Qualley: Liebe auf ersten Blick mit Jack Antonoff

Margaret Qualley ist seit 2023 mit Jack Antonoff verheiratet. (nah/spot)

SpotOn News | 29.02.2024, 20:45 Uhr

Die US-amerikanische Schauspielerin Margaret Qualley schwärmt von ihrem Kennenlernen mit Ehemann Jack Antonoff. Nach nur zwei Wochen war sie sich sicher: Er ist der Eine.

Für Margaret Qualley (29) war es Liebe auf den ersten Blick mit ihrem Ehemann Jack Antonoff (39). Schon nach zwei Wochen habe sie gewusst, dass die beiden heiraten würden. Das erzählt die Schauspielerin nun in einem Interview mit dem britischen "Elle"-Magazin.

"Sofort Hals über Kopf verliebt"

In einem besonderen Moment im Sommer 2021 sei ihr klar geworden, dass sie den Musikproduzenten heiraten wolle. "Ich hatte Jack wahrscheinlich zwei Wochen zuvor kennengelernt, aber ich war sofort Hals über Kopf verliebt. Ich hatte das sichere, wissende Gefühl, dass er mein Ehemann ist", erzählt Qualley.

Während einer Anprobe für die Haute-Couture-Show von Chanel habe sie damals mit Kreativdirektorin Virginie Viard (62) über den 39-Jährigen gesprochen. "Ich glaube, ich habe gerade den Mann getroffen, den ich heiraten werde. Und wenn ich recht habe, entwirfst du dann mein Hochzeitskleid?", fragte Qualley und war sich sicher: "Gib mir zwei Jahre …"

Und zwei Jahre später war es dann wirklich so weit: Im Sommer 2023 gaben sich Qualley und Antonoff vor ihrer Familie und zahlreichen prominenten Freunden wie Taylor Swift (34) oder Lana Del Rey (38) das Jawort. "Ich glaube, die Kraft des Manifestierens ist echt", resümiert Qualley. Es sei "einfach der magischste Tag meines Lebens" gewesen.

Video News

Heiraten war schon immer Margaret Qualleys Traum

Eines Tages zu heiraten, sei schon in ihrer Kindheit ein großer Traum für die Schauspielerin gewesen. "Ich wollte schon immer verheiratet sein", sagt Qualley. "Ich war ein mädchenhaftes Mädchen. Wenn ich mit meiner Schwester spazieren ging, fantasierten wir über unsere Hochzeiten oder darüber, wie unsere Ehemänner sein würden."

Sie habe damals eigentlich nicht von einer so großen Hochzeit geträumt, wie sie es im Endeffekt war. Aber: "Ich wusste, Jack braucht eine große Hochzeit", sagt die 29-Jährige. "Er hat so viele großartige Freunde und auch eine riesige Familie."

Ehemann Jack Antonoff ist Sänger der Band Bleachers und arbeitet als Musikproduzent unter anderem regelmäßig mit erfolgreichen Artists wie Taylor Swift, Lana Del Rey oder Lorde zusammen. Für seine Produktionen wurde er insgesamt zehnmal mit dem Grammy ausgezeichnet.

Margaret Qualley ist das dritte und jüngste Kind von Schauspielerin Andie MacDowell (65) aus deren erster Ehe mit Paul Qualley. Ihre erste Rolle hatte sie 2013 in der Serie "The Leftovers". Zudem war sie 2019 "Once Upon a Time… in Hollywood" zu sehen sowie 2023 in "Poor Things".