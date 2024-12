Film Margaret Qualley: Sie träumt von Rom-Com-Rolle

Margaret Qualley - Poor Things premiere December 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.12.2024, 10:00 Uhr

Margaret Qualley will unbedingt in einer Liebeskomödie mitspielen.

Die ‚Substance‘-Darstellerin hat bereits eine Reihe von „komplexen, manchmal seltsamen“ Charakteren auf der Leinwand gespielt, und obwohl sie einige Male für eine „romantische Hauptrolle in einem albernen Film“ vorgesprochen habe, wartet sie immer noch auf den Anruf, der ihr eine solche Rolle anbietet.

Die Schauspielerin erzählte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Ich glaube, ich wähle meine Rollen so sehr, wie meine Rollen mich wählen, in dem Sinne, dass es Casting-Direktoren und Regisseure gibt und ich buchstäblich ausgewählt werde, diese Art von komplexen, manchmal seltsamen Menschen zu spielen. Aber dann fühle ich mich natürlich auch zu bestimmten Rollen hingezogen. Ich habe viele Male versucht, in einer Liebeskomödie zu sein, die romantische Hauptrolle in einem albernen Film. Es hat einfach nicht geklappt.“

Margaret war zuletzt an der Seite von Demi Moore in ‚The Substance‘ zu sehen und sie hätte sich keinen besseren Co-Star wünschen können. Sie schwärmte: „Es gibt keine engagiertere, fleißigere, überzeugendere und unterstützendere Schauspielerin. Es ist fantastisch, mit ihr zu arbeiten. Ich versuche einfach, mitzuhalten.“ Die 30-jährige Schauspielerin hatte noch nie eine Rolle wie Sue, die sie in dem Body-Horror spielt, und sie fand es „anstrengend“. „Sue zu spielen, war sicherlich ein Sprung ins Auge des Sturms. Es war mental und körperlich eine Herausforderung.“