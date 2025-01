Film Margaret Qualley: Tolle Zusammenarbeit mit Richard Linklater an ‚Blue Moon‘

Margaret Qualley - TIFF premiere of The Substance 2025 - Must credit JA/Everett Collection/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2025, 18:00 Uhr

Margaret Qualley verwirklichte einen Traum, als sie mit Richard Linklater an ‚Blue Moon‘ arbeitete.

Die 30-jährige Schauspielerin wird in dem Film über die letzten Tage von Lorenz Hart (Ethan Hawke) – einem der beiden Mitglieder des erfolgreichen Songwriting-Duos Rodgers und Hart – mitwirken und fand es „unglaublich surreal“, mit dem gefeierten Regisseur zusammenzuarbeiten.

Im Gespräch mit ‚IndieWire‘ sagte Margaret: „Ich bin schon lange ein Fan von Richard Linklater. Ich glaube, ich habe vor zehn Jahren das erste Mal für ihn vorgesprochen.“ Die ‚Kinds of Kindness‘-Schauspielerin gab zu, dass ihre Bewunderung für den Regisseur vom Film ‚Boyhood‘ von 2014 stammte, da sie im gleichen Alter wie die Hauptfigur in dem oscarprämierten Film war. Qualley erinnerte sich: „Ich habe Ethan Hawke bei der Premiere des Films meines Freundes, ‚First Reformed‘, vollgequatscht, weil ‚Boyhood‘ gerade ein paar Jahre zuvor herausgekommen war, und dieser eine Film hat mich so stark getroffen. Ich konnte so viele Parallelen zwischen dem Jungen in ‚Boyhood‘ und meinem Leben ziehen.“

Qualley freute sich auch darauf, mit Ethan Hawke, der häufig mit Linklater zusammenarbeitet, an dem Film zu arbeiten. Der Streifen soll später in diesem Jahr veröffentlicht werden. Sie sagte über das Duo: „Es ist buchstäblich das Traum-Kollaborationspaar. Es war unglaublich surreal für mich. Mit Richard Linklater und Ethan Hawke persönlich zusammen zu sein und nicht nur ihren Prozess zu beobachten, sondern auch Teil davon zu sein, war lebensverändernd.“ Trotz ihrer Freude, mit dem ‚Dazed and Confused‘-Regisseur zu arbeiten, hat Margaret derzeit keinen Wunsch, selbst hinter der Kamera zu stehen. Die ‚The Substance‘-Darstellerin sagte: „Die Zusammenarbeit mit Linklater hat mich dazu inspiriert, mehr von dem zu tun, was ich schon tue. Ich habe keine großen Ambitionen, selbst Regie zu führen, aber ich schätze Regisseure sehr und ich habe das Gefühl, dass ich etwas ganz anderes mache als sie. Ich liebe es einfach, mit Leuten zu arbeiten, die meiner Meinung nach mehr über Filme wissen als ich, und von ihnen zu lernen.“