Film Margot Robbie: ‚Barbie‘-Dreharbeiten waren “unvergesslich“

Bang Showbiz | 27.02.2024, 18:00 Uhr

Die Darstellerin verriet, es geliebt zu haben, in ihrer 'Barbie'-Rolle verletzlich und emotional zu sein.

Mit dem Blockbuster ‚Barbie‘ ließ Margot Robbie die Kino-Kassen klingeln und sorgte für rekordverdächtige Umsätze in Milliarden-Höhe. Bei den Oscars am 10. März hat ‚Barbie‘ unter anderem die Chance, als “Bester Film“ ausgezeichnet zu werden.

Eine Ehre, die dem Hype um den Film, der aktuell über Sky Q und WOW zu sehen ist, gerecht werden würde. In einem Interview mit ‚Bang‘ erinnerte sich Robbie aktuell an ihre Zeit am ‚Barbie‘-Set und erklärte, warum sie die Dreharbeiten so schnell nicht vergessen wird: “Ich fühlte mich so entblößt, wie ich es bei anderen Rollen nicht erlebt habe.“ Sie ergänzte mit ernster Miene: “Ich liebe es normalerweise, große und exzentrische Charaktere zu spielen. Ich liebe es, mit einem starken Akzent zu sprechen und verrückte Kostüme zu tragen. Man kann sich dabei als Schauspielerin einfach hinter so vielen Dingen verstecken und sein wahres Ich verbergen. In ‚Barbie‘ ging das jedoch nicht und ich fühlte mich in vielen Momenten einfach entblößt. Aber ich muss sagen, dass sich genau das wunderbar angefühlt hat und ich habe es geliebt, in der Rolle verletzlich und emotional zu sein.“ Welche Szene der Schauspielerin besonders viel abverlangt hat? “Als ich vor der Kamera singen musste! Das war der einzige Tag am Set, den ich nicht gemocht habe. Das war mir so peinlich!“ Umso mehr freut sich die gebürtige Australierin über den weltweiten Erfolg des Films. Gegenüber ‚Bang‘ schwärmte der Star abschließend: “Ich habe so lange daran geglaubt, dass ein Film wie ‚Barbie‘ funktionieren würde. Aber gleichzeitig dachte ich auch: Vielleicht bin ich einfach nur verrückt und es wird niemals Anklang finden. Jetzt das Ergebnis zu sehen macht mich einfach nur stolz.“