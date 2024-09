Film Margot Robbie: Rolle in Emerald Fennells ‚Sturmhöhe‘-Filmadaption

Margot Robbie at the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin hat einen Vertrag für eine der Hauptrollen in der neuen Filmadaption der Oscar-prämierten Autorin unterzeichnet.

Margot Robbie hat einen Vertrag für eine der Hauptrollen in der neuen ‚Sturmhöhe‘-Filmadaption der Oscar-prämierten Autorin Emerald Fennell unterzeichnet.

Die 34-jährige ‚Barbie‘-Schauspielerin wird in dem kommenden Film an der Seite des 27-jährigen ‚Saltburn‘-Stars Jacob Elordi mitspielen.

Robbie und Elordi werden Catherine Earnshaw und Heathcliff in der neuesten Verfilmung von Emily Brontës klassischem Roman spielen, darüber berichtet ‚Variety‘. Jacobs Verpflichtung für das Projekt bedeutet, dass in dem Film weitere Stars aus der ‚Saltburn‘-Verfilmung der 38-jährigen Emerald zu sehen sein werden, wobei auch Barry Keoghan an einer der Rollen interessiert sein soll. Das Drehbuch, die Regie und die Produktion des neuen Films stammen von Emerald, die für das Projekt wieder mit der Produktionsfirma LuckyChap zusammenarbeitet, der Firma hinter ihrem 2020 erschienenen ‚Promising Young Woman‘-Film, für den der Autorin ein Oscar für das beste Originaldrehbuch überreicht wurde. Emerald spielte zudem eine Rolle in LuckyChaps Film ‚Barbie‘, der von Margot produziert wurde. Berichten von ‚Variety‘ zufolge befindet sich ‚Sturmhöhe‘ aktuell in der Vorproduktion, wobei die Dreharbeiten im Jahr 2025 in Großbritannien geplant sind. Emerald hatte ihren Fans zuvor im Juli mitgeteilt, dass eine ‚Sturmhöhe‘-Filmadaption ihr dritter Spielfilm sein würde.