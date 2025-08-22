Stars Margot Robbie spricht über ihr Leben als frischgebackene Mutter

Margot Robbie - My Old Ass screening 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin brachte vor kurzem ihr erstes Kind zur Welt und lässt die erste Zeit mit ihrem Baby jetzt Revue passieren.

Margot Robbie hat erklärt, dass es „das Beste“ sei, Mutter zu sein.

Die 35-jährige Hollywoodschauspielerin bekam im Oktober gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley ihr erstes Kind – einen Sohn – und hat nun offen über ihr Leben als frischgebackene Mutter gesprochen. Sie gab zu, dass sie manchmal befürchtet, das Schwärmen über ihr Baby könnte für Menschen ohne eigene Kinder „langweilig“ wirken. In einem Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte Margot: „Es ist so: Wenn du es jemandem erklären willst, der selbst Kinder hat, musst du es gar nicht. Die verstehen das einfach. Und wenn nicht, ist es wahrscheinlich ziemlich langweilig, es zu hören. Deshalb ist es so was wie: ‚Es ist einfach das Beste‘, weißt du?“

Das Paar, das seit 2016 verheiratet ist, hat bislang weder den Namen seines Sohnes noch weitere Details zu seiner Geburt öffentlich gemacht. Berichten zufolge haben die beiden bewusst versucht, die Nachricht über ihr Baby möglichst privat zu halten. Ein aktueller Bericht legt nahe, dass sie seit der Geburt ihres Babys viel ruhige Familienzeit zu Hause genießen. Ein Insider sagte dem ‚People‘-Magazin: „Sie haben lange gewartet, bis sie schwanger wurden, deshalb war es fast unglaublich, als das Baby dann tatsächlich da war. Sie gewöhnen sich beide gerade ans Elternsein. Sie sind eher häuslich, daher war es wunderschön, einfach nur zu dritt zu Hause zu sein. Sie sind überglücklich.“

Margot hatte sich früher selbst als „ultimative Single-Frau“ beschrieben, bevor sie Tom kennenlernte. Doch die Schauspielerin aus ‚The Wolf of Wall Street‘ gab zu, dass der Filmproduzent ihre Sichtweise komplett verändert habe. Im Gespräch mit der ‚Vogue‘ reflektierte Margot über die Entwicklung ihrer Beziehung: „Ich war die ultimative Single-Frau. Allein die Vorstellung von Beziehungen hat mich fast zum Kotzen gebracht. Und dann kam das schleichend. Wir waren so lange befreundet. Ich war immer in ihn verliebt, aber ich dachte: ‚Oh, er wird mich nie zurücklieben. Mach es nicht komisch, Margot. Sei nicht dumm und sag ihm, dass du ihn magst.‘ Und dann ist es passiert, und ich dachte nur: Natürlich sind wir zusammen.“ Margot heiratete Tom in einer privaten Zeremonie im australischen Byron Bay und erklärte, dass sich die Beziehung einfach perfekt gefügt habe. Sie fügte hinzu: „Es ergibt einfach so viel Sinn – wie nichts anderes je zuvor.“