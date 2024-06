Stars Margot Robbie und Tom Ackerley: Unzertrennlich

Margot Robbie and Tom Ackerley - 2024 Critics Choice Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2024, 08:00 Uhr

Die Stars verbringen "24 Stunden am Tag zusammen".

Margot Robbie und ihr Ehemann Tom Ackerley verbringen „24 Stunden am Tag zusammen“.

Der Filmproduzent hat über seine Ehe mit der ‘c’-Darstellerin gesprochen und enthüllt, dass ihre Beziehung völlig „nahtlos“ ist und sie keinen Moment getrennt verbringen, da sie zusammen eine Filmproduktionsfirma leiten und kürzlich ihre eigene Gin-Marke Papa Salt gegründet haben.

Er erzählte der Zeitung ‘The Times’, dass sie „24 Stunden am Tag zusammen verbringen“ und fügte auf die Frage nach der Vermischung ihres privaten und beruflichen Lebens hinzu: „Es ist nahtlos. Bei uns gibt es kein An- und Ausschalten. Es ist alles zu einer Sache geworden.“

Gemeinsam haben Margot (33) und Tom (34) unter ihrem Banner LuckyChap Entertainment unter anderem die oscarprämierten Filme ‚I, Tonya‘ und ‚Promising Young Woman‘ sowie den 2023 erscheinenden Blockbuster ‚Barbie‘ produziert. Auf die Frage, ob sich das Paar streitet, antwortete Tom, dass sie sich nur über ihre Lieblingskekse mit Schokoladenüberzug streiten. Er sagte: „[Ich fühle mich] wie ein ehrenhafter Australier, Margot fühlt sich wie eine ehrenhafte Britin … [Wir streiten nur darüber, ob Tim Tams oder Penguins besser sind.“ Margot fügte hinzu, dass die beiden zwei gemeinsame Leidenschaften haben, an denen sie auch gemeinsam arbeiten, und fügte hinzu: „Unsere Leidenschaften sind Filme und Drinks. Und jetzt haben wir beide abgehakt.“

Das Paar lernte sich 2013 in Belgien kennen, als sie gemeinsam an dem Kriegsdrama ‚Suite Française‘ arbeiteten, und heiratete drei Jahre später im Jahr 2016. Die Schauspielerin hat schon früher zugegeben, dass sie sich glücklich schätzt, einen „normalen“ Ehemann zu haben, der mit dem Leben hinter der Kamera zufrieden ist.