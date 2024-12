Musik Mariah Carey: Sie hielt sich für zu jung für Weihnachtsmusik

Mariah Carey - Global Citizen Festival 2022 - Kristin Callahan/Everett Collection/Everett/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.12.2024, 09:00 Uhr

Mariah Carey dachte, sie sei zu jung, um ein Weihnachtsalbum aufzunehmen.

Die 55-jährige Sängerin feiert dieses Jahr 30 Jahre seit der Veröffentlichung ihrer LP ‚Merry Christmas‘ und ihres berühmtesten Tracks ‚All I Want For Christmas Is You‘. Sie gab nun aber zu, dass sie sehr zögerlich war, als das Projekt zum ersten Mal vorgeschlagen wurde.

Dem ‚Best Magazin‘ erzählte sie kürzlich: „Ich erinnere mich, dass ich mir wirklich nicht sicher war, ob ich ein Weihnachtsalbum machen sollte, obwohl die Plattenfirma dachte, dass es eine gute Idee wäre. Ich dachte, man macht ein Weihnachtsalbum, wenn man älter wird, nicht wenn man in den 20ern ist, wie ich es damals war. Also ja, ich war ein wenig besorgt, aber je mehr ich darüber nachdachte und je mehr wir über die Songs nachdachten, desto mehr habe ich mich darauf eingelassen. Als wir es aufgenommen haben, hatte ich Weihnachtsdekoration im Studio aufgestellt und hatte einfach die beste Zeit.“

‚All I Want For Christmas‘ war allerdings nicht auf Anhieb ein großer Hit. „Es hat eine Weile gedauert, aber es hat sich langsam durchgesetzt und wurde immer größer. Es ist unglaublich.“ Als es darum ging, ‚All I Want For Christmas Is You‘ zu schreiben, wollte Mariah die „positiven“ Tracks der 1950er- und 60er-Jahre kanalisieren und gab zu, dass es sie auch heute noch glücklich macht, den Song zu singen, weil sie weiß, wie viel er den Menschen bedeutet. Sie sagte: „Ich wollte einen Song schreiben, der die Hoffnung der Feiertage einfängt, so dass man beim Hören nicht anders kann, als glücklich zu sein. Es macht mich immer noch glücklich, das Lied zu singen, weil ich weiß, dass es so viele Menschen glücklich macht, es zu hören. Es ist ein Lied, das Teil des Lebens so vieler Menschen geworden ist.“