Musik Mariah Carey: So stolz ist sie auf ‚Merry Christmas‘

Mariah Carey - November 2023 - Yaamava' Resort & Casino - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2024, 11:35 Uhr

Mariah Carey ist „wirklich stolz“, das 30-jährige Jubiläum von ‚Merry Christmas‘ zu feiern.

Die 55-jährige Sängerin veröffentlichte das ikonische Weihnachtsalbum vor 30 Jahren, und Mariah ist begeistert, jetzt eine digitale Deluxe-Edition des Albums herauszubringen.

Die Sängerin schrieb auf Instagram anlässlich des besonderen Jubiläums: „Die digitale Deluxe-Ausgabe meines ‚Merry Christmas‘-Albums ist jetzt erhältlich! Weißt du, ich kenne keine Zahlen, aber ich bin wirklich stolz darauf, das 30-jährige Jubiläum dieses Albums zu feiern. Ich bin all meinen Fans so dankbar, die viele ihrer Weihnachten mit diesen Songs verbracht haben.“ Das neue digitale Album enthalte auch ein neues Remastering ihres Konzerts von 1994 in der Kathedrale von St. John the Divine. Mariah fügte hinzu: „Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Weihnachtszeiten zusammen verbringen! Frohe Weihnachten.“

Mariah verriet kürzlich, dass sie während der Weihnachtszeit eine „Freundin für alle, die eine brauchen“ sein möchte. Die berühmteste Single der Sängerin, ‚All I Want For Christmas Is You‘, wird jeden Dezember stark im Radio gespielt und Mariah ist „sehr dankbar“, für so viele Menschen ein wesentlicher Bestandteil der Weihnachtszeit zu sein. Dem Magazin ‚Best‘ sagte sie: „Ich bin sehr dankbar. Die Feiertage sind eine wunderbare Zeit, aber sie können für manche Menschen auch eine schwierige Zeit sein. Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben, um die Menschen glücklich zu machen und mich festlich zu fühlen, egal was in ihrem Leben passiert. Ich verstehe mich als Freundin für alle, die für die Feiertage eine brauchen.“