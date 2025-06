Musik Mariah Carey: Veröffentlichung ihres ersten Soloalbums seit sechs Jahren Mariah Carey veröffentlicht ihr erstes Soloalbum seit sechs Jahren. Nachdem die Sängerin ihre Fans mit einem Sportwagen-Teaser in den sozialen Medien auf ihr 16. Studioalbum aufmerksam machte, erhielten sie jetzt einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie von der neuen Platte erwarten können. Die neue ‚Type Dangerous‘-Single der Musikerin sampelt den Song ‚Eric B. Is […]