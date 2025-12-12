Musik Mariah Careys verloren gegangenes Grunge-Album erscheint endlich

Mariah Carey at MTV Video Music Awards Sept 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 19:00 Uhr

Mariah Careys geheimes Grunge-Album wird nächstes Jahr veröffentlicht.

Die ‚Fantasy‘-Sängerin hatte 2020 enthüllt, dass sie 1995 ein alternatives Album aufgenommen hatte, das jedoch nie erschienen ist. Nun plant ihr Label, ‚Someone’s Ugly Daughter‘ in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 herauszubringen.

Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘, Fans hätten seit der Enthüllung „verzweifelt“ auf eine offizielle Veröffentlichung gewartet. Nach Jahren lockerer Gespräche habe man sich geeinigt, das Album 2026 herauszubringen; es sei „lange überfällig“ und zeige Mariah „wie man sie noch nie gehört hat“. Im Oktober 2024 sagte die 56-Jährige im Podcast ‚Las Culturistas‘, sie hoffe weiterhin auf eine Veröffentlichung. Auf die Frage, ob sie endlich das Grunge Album herausbringen könne, antwortete sie: „Ja, oder? Ich bin so sauer, dass ich das noch nicht gemacht habe … aber mit wem veröffentliche ich das?“ Rogers schlug eine unabhängige Veröffentlichung vor, worauf Carey sagte: „Das könnte ich machen.“ Sie ergänzte, das Album sei gut und man werde es hören; es habe ihr „Leben gegeben“ und sei zugleich witzig.

In einem Interview mit Zane Lowe 2020 erklärte sie, Musikmanager hätten sie damals von der Veröffentlichung abgehalten. Sie sagte: „Ich bekam Ärger, weil ich dieses Album gemacht habe. Damals war alles super-kontrolliert von den Führungskräften.“ Sie beschrieb weiter, dass sie zunächst nie geplant habe, es zu veröffentlichen, später aber erwog, es unter einem Alias zu tun – ein Vorhaben, das jedoch „abgewürgt“ wurde.

Das Album erschien schließlich unter dem Bandnamen Chick, mit Mariah Careys Freundin Clarissa Dane als Leadsängerin; Carey ist nur in den Backing Vocals zu hören und wurde als D. Sue gelistet. In ihren Memoiren ‚The Meaning of Mariah Carey‘ von 2020 schrieb sie, sie habe mit dem Stil der damals beliebten „breezy-grunge, punk-light“-Sängerinnen gespielt.