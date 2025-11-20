Stars Marianne Rosenberg sagt Termine ihrer Tour ab

Marianne Rosenberg / dpa / Oliver Berg BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 14:00 Uhr

Marianne Rosenberg hat ihre Anhänger mit einer überraschenden Mitteilung auf Instagram erreicht: Zwei Termine ihrer ‚Bunter Planet‘-Tour – in Leipzig und Berlin – fallen aus.

Die Kultsängerin (70) kämpft derzeit mit einer hartnäckigen Erkältung, die sie zu einer Pause zwingt. „Mich hat es erwischt“, erklärte sie via Instagram und kündigte an, sich nun voll und ganz auf Ruhe, Schlaf und die Schonung ihrer Stimme zu konzentrieren. Sobald sie wieder fit sei, wolle sie mit der ihr typischen Energie zurückkehren.

Ihre Fangemeinde reagierte prompt – und vor allem verständnisvoll. Unter ihrem Post sammelten sich zahlreiche Genesungswünsche. Viele machten deutlich, dass ihre Gesundheit wichtiger sei als jedes Konzert und ermutigten sie, sich die nötige Zeit zu nehmen, um richtig auszukurieren.

Seit Jahrzehnten steht Rosenberg für große Bühnenmomente, musikalische Leidenschaft und ein Publikum, das ihr treu geblieben ist. Die Bühne als ihr liebster Ort – weshalb die Absage ihr sicher schwergefallen ist. Doch die Welle an Unterstützung dürfte ihr Rückenwind geben, um bald wieder voller Kraft ins Rampenlicht zurückzukehren.