Stars Marie Reim und Raphael Wolf getrennt – beruflich bleiben sie ein Team

Marie Reim - Avalon - August 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 15:30 Uhr

Marie Reim und Raphael Wolf sind kein Paar mehr.

Die 26-jährige Schlagersängerin bestätigte gegenüber ‚Bild‘ die Trennung von dem zwölf Jahre älteren ehemaligen Fußballprofi. Nach knapp zwei Jahren Beziehung gehen die beiden privat getrennte Wege. „Raphael und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Das ist natürlich ein emotionaler Schritt gewesen“, erklärte Reim. Einen Rosenkrieg soll es nicht geben. „Wir gehen im Guten auseinander und verstehen uns nach wie vor sehr gut. Unsere gemeinsame Zeit bleibt in schöner Erinnerung für uns beide.“

Auch räumlich hat die Sängerin bereits Konsequenzen gezogen. Reim verließ die gemeinsame Wohnung in Düsseldorf, in die das Paar erst im vergangenen Jahr zusammengezogen war. Ihre beiden Malteserhunde Holly und Carla nahm sie mit. Düsseldorf möchte sie dennoch treu bleiben. Nach Angaben von ‚Bild‘ sucht Reim derzeit nach einer eigenen Wohnung in der Stadt. Wo sie bis dahin lebt, macht sie nicht öffentlich.

Über die Gründe für das Beziehungsende spricht Reim zurückhaltend. Ein großer Streit oder schwerwiegende Konflikte seien nicht der Auslöser gewesen. „Am Ende waren es Kleinigkeiten“, sagte sie. Es habe keine größeren Konflikte gegeben, vielmehr hätten offenbar die Gemeinsamkeiten nicht ausgereicht. „Es ist schwer zu erklären.“ ‚Bild‘ berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, der endgültige Trennungsimpuls sei von Raphael Wolf ausgegangen. Von Reim oder Wolf selbst wurde das bislang nicht bestätigt. Nach Angaben des Blattes gibt es derzeit auch keine neuen Partner.

Die Nachricht kommt vor allem deshalb überraschend, weil Reim noch wenige Wochen zuvor ausgesprochen positiv über ihre Beziehung gesprochen hatte. Bei der Premiere der RTL-Sendung ‚Die Verräter – Vertraue niemandem!‘ erzählte sie ‚Promiflash‘, wie sehr sich ihre unterschiedlichen Charaktere ergänzt hätten. „Er kann mir manchmal so ein bisschen die Richtung weisen, wenn ich mich etwas verloren fühle“, sagte Reim damals über Wolf. Er sei „sehr geordnet im Kopf und sehr strukturiert“, während sie selbst eher „der kreative, chaotische Kopf“ sei.

Bei demselben Auftritt hatte außerdem ein Ring an Reims Finger Aufmerksamkeit erregt. Weil das Schmuckstück von Wolf stammte, kamen schnell Spekulationen über eine mögliche Verlobung auf. Denen widersprach die Sängerin allerdings deutlich. „Der Ring war ein Geschenk zum Geburtstag. Das ist kein Verlobungsring“, stellte sie klar. Auch gegenüber ‚Bild‘ hatte Reim noch im Frühjahr von der großen Nähe zwischen ihr und Wolf erzählt. „Wir sind 24/7 zusammen“, sagte sie damals. Selbst wenn sie ihn nachts um drei wecke, um ihm einen neuen Song vorzuspielen, höre er sich diesen an.

Nun endet die private Beziehung – die berufliche Verbindung bleibt dagegen bestehen. Raphael Wolf ist seit Mitte 2025 nicht nur Reims Partner, sondern auch ihr Manager. An dieser Konstellation wollen beide trotz der Trennung festhalten. Der frühere Fußballtorwart soll ihre Karriere weiterhin betreuen und mit ihr zusammenarbeiten.