Stars Reese Witherspoon stellt nach Kritik ihre Neugier auf KI klar

Reese Witherspoon at the Apple TV's "The Last Thing He Told Me" Season Two Launch Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 14:00 Uhr

Reese Witherspoon stellt nach der Kritik ihre Neugier auf KI klar.

Reese Witherspoon betont, sie sei „einfach ein neugieriger Mensch“, nachdem ihre Aussagen über künstliche Intelligenz Kritik ausgelöst hatten.

Die 50-jährige Schauspielerin sorgte für Diskussionen, als sie sagte, sie wolle „so viel wie möglich“ über KI lernen. Nun hat sie ihre Haltung dazu näher erklärt. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Offenbar hat mein KI-Post für Gesprächsstoff gesorgt. Nur zur Klarstellung: Niemand bezahlt mich dafür, darüber zu sprechen. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Meine Kinder lernen über KI-Tools, ich kenne viele Gründer, die damit arbeiten, und ich höre aus JEDER Branche, dass KI genutzt wird.“ Sie wolle auch die Bedenken anerkennen, denn sie seien berechtigt. Es sei ihr bewusst, welche Auswirkungen KI auf Jobs in vielen Branchen haben könnte. Sie verstehe Umweltbedenken und ihr lägen lokale Gemeinschaften am Herzen. Reese weiter: „Ich glaube nicht, dass Computer die Menschheit ersetzen sollten. Ich möchte so viel wie möglich lernen, um über diese technologische Revolution informiert zu sein. Wenn ihr mit mir lernen wollt – super. Wenn nicht, ist das auch okay.“

In ihrem ursprünglichen Beitrag hatte Reese dafür plädiert, sich mit KI auseinanderzusetzen, da sie zunehmend den Alltag prägt. In einem Video sagte sie: „Ich glaube, es ist Zeit, etwas über KI zu lernen. Ich war gestern mit etwa zehn Frauen in einem Buchclub und habe gefragt: ‚Wie viele von euch nutzen KI?‘ Nur drei haben sie genutzt. Dann fragte ich: ‚Wie viele von euch wissen wirklich, was sie tun oder nutzen sie richtig?‘ Und nur eine Person meldete sich. Wenn also nur drei von zehn Frauen KI nutzen, bedeutet das, dass 70 Prozent nicht Schritt halten.“

Sie betonte, wie wichtig es sei, zumindest ein grundlegendes Verständnis für neue Technologien zu entwickeln: „Was ich über Technologie gelernt habe: Wenn man sich nicht von Anfang an ein bisschen damit beschäftigt, zieht sie einfach an einem vorbei.“ Man müsse zumindest kleine Schritte machen, um mithalten zu können. „Und seien wir ehrlich: Unsere Kinder nutzen das jeden Tag“, so die Schauspielerin weiter. Sie sei davon überzeugt, dass wir zumindest gemeinsam die Grundlagen lernen und gute Tools, die unser Leben einfacher und besser machen, entdecken sollten. „Wollt ihr, dass ich teile, was ich lerne? Es ist Zeit, Leute“, erklärte Reese abschließend.