Stars Mark Consuelos machte Antrag nach geheimer Trennung von Kelly Ripa

Bang Showbiz | 17.09.2025, 18:00 Uhr

Mark Consuelos trennte sich eine Woche vor der Hochzeit von Kelly Ripa.

Die ‚All My Children‘-Co-Stars gaben sich 1996 in Las Vegas das Jawort, doch der 54-jährige Schauspieler hat verraten, dass sie sich erst einen Tag vor der Trauung wieder versöhnten – und die Hochzeit war eine spontane Idee, als sie wieder zusammenkamen.

Im ‚Skinny Confidential‘-Podcast erzählte Mark von der skurrilen Situation damals: „Ich habe mit ihr Schluss gemacht, weil ich dumm war, und es war die qualvollste Woche meines Lebens, und ich wusste einfach, dass ich das nie wieder fühlen wollte. Ich habe das in meinem Leben noch nie so gefühlt.“ Mark machte mit Kelly Schluss, weil sie „keinen seiner Anrufe beantwortete“, doch dann kam es zu einem unangenehmen Aufeinandertreffen am Set von ‚Live With Regis and Kathie Lee‘, einer Show, die sie später gemeinsam moderieren sollten. Der Star erinnert sich: „Wir sollten gemeinsam ein bisschen PR machen. Wir waren beide in einer Seifenoper, und ironischerweise sollten wir beide einen Gewinner präsentieren. Es war ‚Queen for a Day‘, ein Segment, das sie bei ‚Live With Regis and Kathie Lee‘ machten.“ Der Plan war gewesen, dass die beliebten Seifenopernstars ein Sofa herausrollen. „Sie wollte ein La-Z-Boy-Sofa. Wir sollten es herausrollen und sie überraschen. Wir haben beide versucht, uns davor zu drücken. Ich rief die PR-Person an, so nach dem Motto: ‚Ich kann nicht!‘ Und sie versuchte das gleiche.“

Während die beiden noch verzweifelt versuchten, „sich nicht zu sehen“, bereute Mark seine Entscheidung, mit Kelly Schluss gemacht zu haben, aber schon – noch mehr, als er sie am Set erblickte. Er sagte: „Sie sah unglaublich aus. Ich sehe dieses kleine Chanel, diese wunderschöne Jacke mit einem Halstuch noch vor mir, plötzlich wie eine Französin. Ich dachte: ‚Oh Mann, sie sieht so gut aus. Junge, habe ich es verbockt.'“ In einer Raucherpause „bettelte“ Mark sie schließlich an, mit ihm durch den Central Park spazieren zu gehen – und schließlich landeten er und Kelly in seiner Wohnung, wo er ihr einen Heiratsantrag machte. Er erinnert sich: „Ich habe sie gebeten, mich zu heiraten. Sie sagte: ‚Frag mich, wenn du es ernst meinst.‘ Und ich sagte: ‚Ich meine es todernst.‘ Ich sagte: ‚Wir haben morgen frei, lass uns nach Vegas fliegen und heiraten.'“