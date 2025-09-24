Stars Mark Ronson: Reichtum seiner Familie war ihm peinlich

Mark Ronson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 15:36 Uhr

Mark Ronson fühlte sich „verlegen“ über den Reichtum seiner Familie, als er als reiches Kind in New York aufwuchs.

Der 50-jährige Musikproduzent wurde in London geboren, zog aber im Alter von acht Jahren nach der Scheidung seiner Eltern nach New York, nachdem seine Mutter Ann den Foreigner-Gitarristen Mick Jones geheiratet hatte. Heute gibt Ronson zu, dass er jahrelang versuchte, seine privilegierte Herkunft zu „verbergen“, als er versuchte, in die Musikindustrie einzusteigen.

„Ich habe meine Teenagerjahre und meine frühen Zwanziger, als ich in der Musik-Szene Fuß fasste, ein bisschen verlegen damit verbracht oder versucht, zu verbergen, dass ich aus einer wohlhabenden Familie komme“, verriet Ronson jetzt gegenüber der Zeitung ‚The Independent‘. Ich ging in diese Downtown-Hip-Hop-Szene, in der die Leute nicht aus dem Hintergrund kamen, den ich hatte. Ich dachte, das würde mich ‚anders‘ machen.“ Später ging die Familie pleite, nachdem Jones von einem Finanzberater betrogen worden war.

Ronson sprach in seinem neuen Buch ‚Night People‘ über seine Familiengeschichte und enthüllte, dass er eng mit John Lennons Sohn Sean befreundet war, weil sie zusammen zur Schule gingen – was zu einer bizarren Begegnung mit dem verstorbenen Musikstar Michael Jackson führte. In dem Buch schrieb er: „Ich glaube, Michael hing bei Sean zuhause ab, und am nächsten Abend gingen wir zur ‚Bad‘-Tour. Und dann hatte Michael eine große After-Party in seinem Hotelzimmer. Er war einfach besessen davon, diese Soggies aus dem Fenster zu werfen – also große Mengen Toilettenpapier nass zu machen und sie dann auf geparkte Autos zu werfen. Es ist so verrückt, das laut auszusprechen.“