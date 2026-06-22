Musik Marlon und Jackie Jackson kündigen UK-Tournee der Jackson 5 an

Marlon Jackson - Madeas Witness Protection - Premiere - 2012 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 11:00 Uhr

Marlon und Jackie Jackson kündigen UK-Tournee der Jackson 5 an.

Die Jackson-5-Mitglieder Marlon und Jackie Jackson werden sich für eine Reihe von Konzerten im Vereinigten Königreich wieder zusammentun.

Die Brüder gehören zu den Gründungsmitgliedern der legendären Gruppe, zu der bis 1984 auch ihr verstorbener Bruder Michael Jackson gehörte. Unter dem Titel ‚Jackson 5 Live In Concert‘ werden sie vier Konzerte geben. Der Auftakt findet am 6. November in Manchester statt. Nach dem Auftritt im O2 Apollo geht es am 8. November weiter in die Utilita Arena in Cardiff, bevor die Musiker am 11. November im Wolverhampton Civic auftreten. Den Abschluss der Mini-Tour bildet am 13. November ein Konzert im Londoner Eventim Apollo.

Unterstützt werden Marlon und Jackie von der Londoner Disco-Band Heatwave, die vor allem durch Hits wie ‚Boogie Nights‘ und ‚Always and Forever‘ bekannt wurde. Die Brüder kündigten die Termine auf Instagram an und schrieben: „Die Tickets für die November-Tour der Jacksons in Großbritannien sind ab sofort im allgemeinen Vorverkauf erhältlich. ‚I Want You Back‘. ‚Blame It on the Boogie‘. ‚Can You Feel It‘. Live. Im Konzert. Diesen November. Es wird etwas ganz Besonderes – verpasst es nicht und sichert euch jetzt eure Tickets!“

Ein Fan kommentierte: „DAS WIRD GROßARTIG! RIESIG!“ Ein anderer schrieb: „London ist ein ganz besonderer Tour-Stopp! Bringt auch Jermaine und Jaafar mit!“ Ein dritter ergänzte: „Aaaa, ich kann es kaum erwarten, euch in Cardiff zu sehen!“

Die Konzertreihe folgt auf den weltweiten Erfolg des Biopics ‚Michael‘, das das Leben des ‚Thriller‘-Sängers erzählt. Die Hauptrolle spielt sein Neffe Jaafar Jackson. Über Jaafars Darstellung seines verstorbenen Bruders sagte Marlon kürzlich gegenüber ‚People‘: „Jaafar ist unglaublich. Tatsächlich glaube ich, dass nur er diese Rolle hätte spielen können. Während ich den Film anschaue, denke ich manchmal, dass ich Michael dort oben sehe, und vergesse, dass es Jaafar ist.“