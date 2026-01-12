Stars Mark Ruffalo deutet politische Karriere an

Mark Ruffalo - AVALON - Los Angeles - Jan - 2026 - All The President's Men staged benefit reading BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 11:00 Uhr

Mark Ruffalo deutet eine politische Karriere an.

Mark Ruffalo könnte in die Politik gehen.

Der 58-jährige Schauspieler schließt nicht aus, seine erfolgreiche Filmkarriere gegen „etwas Gutes für Millionen Amerikaner“ als Politiker einzutauschen. Mark sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Es steht im Moment nicht auf meinem Plan, aber wer weiß. Man sagt ja nie nie. Ich habe viel Zeit in dieser Welt verbracht, und Schauspielerei – das ist für die Menschen. Also liebe ich die Menschen, und Politiker könnten etwas Gutes für die Menschen tun.“

Der Schauspieler – bekannt für seine Rolle als Marvel-Superheld The Hulk – lobte außerdem New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani (34), der als demokratischer Sozialist kandidierte und bei seiner Amtseinführung am 1. Januar Geschichte schrieb, indem er als erster prominenter US-Politiker den Eid auf den Koran ablegte. Mark sagte: „Mamdanis Sieg in New York hat mich wirklich begeistert, was derzeit in den Vereinigten Staaten möglich ist.“

Der ‚Avengers‘-Star, der den 79-jährigen US-Präsidenten Donald Trump scharf kritisiert, ist der Meinung, dass das Land eine neue politische Richtung brauche, die den arbeitenden Menschen dient, da die Demokratische und die Republikanische Partei „vollständig von Konzernen vereinnahmt“ worden seien. Mark erklärte: „Das ist kompletter Unsinn. Und die Menschen in Amerika leiden. Wenn die Menschen in Amerika nicht leiden würden, wären wir nicht da, wo wir gerade sind. Es ist ein Versagen beider Parteien. Sie werden komplett von Konzernen übernommen, beide Parteien.“

Im Oktober 2020 hatte der ‚Mickey 17‘-Darsteller Trump nach der letzten US-Präsidentschaftsdebatte mit seinem demokratischen Rivalen Joe Biden (83), der in jenem Jahr zum Oberbefehlshaber gewählt wurde, als „Lügner“ bezeichnet, weil er die US-Bevölkerung irreführen wollte. Mark schrieb auf Twitter – heute X: „Trump ist ein Lügner, Biden ist ein ehrlicher Mann, der seine Söhne allein großgezogen hat, nachdem seine Frau bei einem Autounfall ums Leben kam.“