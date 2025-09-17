Stars Mark Ruffalo würdigt ‚amerikanischen Helden‘ Robert Redford

Bang Showbiz | 17.09.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler erinnert mit bewegenden Worten an den verstorbenen Hollywood-Star.

Mark Ruffalo hat Robert Redford einen bewegenden Tribut gezollt.

Die Hollywood-Ikone verstarb am Dienstag (16. September) im Alter von 89 Jahren. Ruffalo teilte in den sozialen Medien einen Brief, den er zwar geschrieben, aber nie an den verstorbenen Schauspieler abgeschickt hatte. Ruffalo – der 2001 mit dem Redford im Film ‚Die letzte Festung‘ zusammenarbeitete – schrieb in dem Instagram-Post: „Dies war ein Brief, den ich an Robert Redford geschrieben hatte, als ich erfuhr, dass er krank war. Ich habe ihn nicht mehr rechtzeitig vor der heutigen Nachricht zu ihm bringen können. So sieht ein wahrer amerikanischer Held aus.“

Der 57-Jährige fügte hinzu: „Ein Mann, der Menschen zusammenbrachte, Empathie lebte und praktizierte und gute, nützliche Organisationen gründete, die das Leben der Menschen verbesserten und jeden einschlossen, der Interesse hatte. Bitte erinnert euch gut an ihn.“

In seinem Brief verrät Ruffalo, dass er eine Lesung von Redfords Film ‚Die Unbestechlichen‘ (1976) veranstaltet hat. Außerdem teilt er Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit dem gefeierten Filmstar. Ein Auszug aus dem Brief lautet: „Du hattest in so vielerlei Hinsicht den tiefgreifendsten Einfluss auf mein Leben und meine Karriere. Du warst immer ein Held für mich. Ich habe es dir schon einmal gesagt: Die kurze Zeit, die wir bei ‚Die letzte Festung‘ zusammen hatten, war für mich prägend.“

Auch Leonardo DiCaprio hat Redford einen bewegenden Tribut gezollt. Der 50-jährige Schauspieler beschrieb die Film-Legende als einen „Meister der Künste“. DiCaprio schrieb auf Instagram: „Schauspieler, Aktivist, leidenschaftlicher Umweltschützer und Meister der Künste. Sein unerschütterliches Engagement, unseren Planeten zu schützen und Veränderungen zu inspirieren, stand seinem immensen Talent in nichts nach. Sein Einfluss wird über Generationen hinweg Bestand haben.“ Redford verstarb am Dienstag in seinem Haus in Utah.