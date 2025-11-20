Stars Mark Wahlberg: Jede Familie ist einzigartig

Mark Wahlberg - November 2025 - Famous - The Family Plan 2 World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 11:00 Uhr

Mark Wahlberg möchte seinen Erziehungsstil nicht mit dem anderer Familien vergleichen.

Der 54-jährige Schauspieler, der mit seiner Frau Rhea Durham (47) die Kinder Ella (22), Michael (19), Brendan (17) und Grace (15) hat, gab zu, dass es „leicht ist, sich davon beeinflussen zu lassen“, was andere Eltern tun, insbesondere wenn die eigenen Kinder darüber sprechen, wie ihre Freunde erzogen werden.

Er sagte gegenüber ‚Extra‘: „Viele Menschen tun das. Es ist leicht, das zu tun, wenn man so damit beschäftigt ist, alle anderen und das, was sie tun, zu beobachten. Wer weiß schon, was erfunden und was echt ist? Ich glaube, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist. Ich bin sehr glücklich und sehr gesegnet. Man kann sich seine Familie nicht wirklich aussuchen, man ist aufeinander angewiesen – und das ist etwas Wunderbares. Aber es ist leicht, sich davon beeinflussen zu lassen.“ Seine Co-Darstellerin in ‚Family Plan 2‘, Michelle Monaghan, stimmte ihm zu und betonte, wie wichtig es sei, sich auf die eigenen Familienwerte zu konzentrieren. Sie fügte hinzu: „Oft sitzen wir alle am Tisch und jemand sagt: ‚Na ja, der und der darf das machen oder hat diese Ausgangssperre.‘ Und man denkt sich: ‚Okay, das ist toll. Das ist toll für den und den. Das ist toll für ihre Familie, aber in dieser Familie machen wir das so.'“

Wahlberg gab kürzlich zu, dass seine Kinder es lieben, ihn auf der großen Leinwand „fluchen“ und in „Ärsche treten“ zu sehen, jetzt, wo sie alt genug sind, um seine Filme zu genießen.