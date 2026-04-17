Film Änderung seiner ‚Departed‘-Rolle: Mark Wahlberg legte bei Martin Scorsese einfach auf

Mark Wahlberg attends "The Family Plan 2" World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 16:00 Uhr

Der Hollywood-Star war so enttäuscht von der ihm angebotenen Rolle, dass er das Telefonat mit dem Regisseur einfach beendete.

Mark Wahlberg „legte auf“, als ihm nicht die Rolle angeboten wurde, die er in ‚Departed – Unter Feinden‘ wollte.

Der 54-jährige Schauspieler erhielt große Anerkennung für seine Rolle als Staff Sergeant Sean Dignam in dem Krimi von 2006. Er hatte ursprünglich jedoch für eine andere Rolle vorgesprochen und war daher nicht begeistert über die Aussicht, den Polizisten zu spielen. Schließlich stimmte er zu – unter der Bedingung, die Figur auf seine eigene Weise interpretieren zu dürfen.

Auf die Frage, wie Scorsese ihn auf die Rolle vorbereitet habe, verriet Wahlberg gegenüber ‚BroBible.com‘: „Er hat mich nicht wirklich auf die Rolle vorbereitet. Ich war ursprünglich für eine andere Rolle im Gespräch, aber das Studio sah das anders.“ Als Scorsese ihn anrief, habe sich die Situation zugespitzt: „Marty rief mich an und sagte, wie begeistert er sei, dass ich zugestimmt hätte, Sergeant Dignam zu spielen – und ich meinte nur: Ich habe dem gar nicht zugestimmt.“

Daraufhin habe er einfach aufgelegt. Wahlberg erinnerte sich weiter: „Dann rief mich mein Agent Ari Emanuel an und sagte: ‚Du kannst bei Marty nicht einfach auflegen.‘ Ich meinte: ‚Das war nicht das, worüber wir gesprochen haben.“ Er sagte: ‚Bitte schau es dir noch einmal an.'“

Während der Dreharbeiten zu ‚Vier Brüder‘ in Toronto habe er das Drehbuch erneut gelesen – diesmal aus Dignams Perspektive. „Da sagte ich: ‚Ich mache es, wenn ich improvisieren darf und auf alle losgehen kann.‘ Und Marty meinte: ‚Genau das will ich'“, schilderte der Hollywood-Star. Seine Interpretation der Figur basierte laut Wahlberg teilweise auf echten Erfahrungen: „Ich habe viele Typen wie ihn gesehen – Cops und Kriminelle aus meiner Nachbarschaft. In dieser Welt kannte ich mich am besten aus.“

Die Figur sei eine Mischung aus realen Personen und Einflüssen aus der Serie ‚Barney Miller‘. Der Schauspieler schilderte: „Ich wollte es immer weiter treiben – und jedes Mal sagte Marty: ‚Gib ihm noch ein bisschen mehr.'“