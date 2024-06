Film Mark Wahlberg: Neuer Film mit Paul Walter Hauser

Bang Showbiz | 21.06.2024, 14:00 Uhr

Mark Wahlberg und Paul Walter Hauser werden die Hauptrollen in ‚Balls Up‘ spielen.

Die beiden Stars haben sich der Besetzung der Actionkomödie angeschlossen, bei der Peter Farrelly für Amazon MGM Studios Regie führen wird. Der Film folgt zwei Marketing-Managern, die gefeuert werden, weil sie eine Sponsoring-Gelegenheit verspielt haben, und beschließen, das Beste aus ihren Freikarten für ein Fußballspiel zu machen. Die betrunkenen Abenteuer des Duos führen dazu, dass sie von jedem Menschen im Land gejagt werden.

Die ‚Deadpool and Wolverine‘-Autoren Paul Wernick und Rhett Reese haben das Drehbuch geschrieben und werden gemeinsam mit David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger und Andrew Muscato von Skydance auch als Produzenten fungieren.

Mark (53) erklärte Anfang des Jahres, dass er daran interessiert sei, Filme zu machen, die Familien ansprechen, nachdem er während seiner Schauspielkarriere in vielen nicht jugendfreien Filmen wie ‚Boogie Nights‘ und ‚Ted‘ mitgewirkt hatte. Der Star, der mit seiner Frau Rhea Durham die Kinder Ella (20), Michael (18), Brendan (15) und Grace (14) hat, sagte ‚Yahoo Entertainment‘: „Ich genieße es, Dinge zu tun, die die ganze Familie sehen kann. Ich bin jetzt 52 Jahre alt. Ich bin Vater von vier Kindern. Ich habe ein Kind auf dem College. Ich mag es, altersgerechte Rollen zu spielen. Ich denke, viele Leute nehmen das nicht an und das Publikum sagt: ‚Das scheint nicht echt zu sein.‘“ Wahlberg sagt, dass das Publikum „den Kerl und das Mädchen in der gleichen Altersgruppe sehen möchte“ und er deshalb in „glaubwürdigen und realistischen“ Projekten mitwirken möchte. Der ‚The Departed‘-Schauspieler sagte: „Es gibt viele verschiedene Dinge, von denen ich denke, dass das Publikum die Stirn darüber runzelt, und ich möchte Dinge tun, die glaubwürdig und realistisch sind. Aber wenn das richtige Drehbuch kommt, schließe ich nichts aus.“