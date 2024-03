Film Mark Wahlberg über die ‚Departed – Unter Feinden‘-Dreharbeiten

Bang Showbiz | 25.03.2024, 12:00 Uhr

Der Star erzählte, dass er während der Dreharbeiten einige „Probleme" mit seinen Haaren gehabt habe.

Mark Wahlberg erzählte, dass er während der ‚Departed – Unter Feinden‘-Dreharbeiten einige „Probleme“ mit seinen Haaren gehabt habe.

Der 52-jährige Schauspieler hatte in Martin Scorseses Krimi-Drama von 2006 den Undercover-Cop Sean Dignam gespielt.

Und jetzt verriet der Star, dass er in dem Projekt ursprünglich eine andere Rolle übernehmen sollte. Seine Rolle sei jedoch vor den Dreharbeiten geändert worden, während der Darsteller behauptete, dass er aufgrund seiner längeren Sperren mit dem Team in Konflikt gekommen sei. Im Rahmen eines Auftritts im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast von Josh Horowitz verriet Wahlberg: „Ich bin über ein paar Dinge etwas [wütend] gewesen, aber am Ende hat alles geklappt, denke ich. Ursprünglich sollte ich eigentlich eine andere Rolle spielen. Ursprünglich sollte ich bezahlt werden. Und selbst als wir uns irgendwie darauf einigten, dass ich Dignam spielen würde und ich die Vorteile dieser Rolle erkannte und sah, wie ich diese Situation angehen würde, während alle anderen an meiner Seite spielten, habe ich danach an einem weiteren Film gearbeitet.“ Wahlberg verriet, dass seine nächste Rolle in ‚Unbesiegbar – Der Traum seines Lebens‘ zu „Problemen“ wegen seiner Frisur führte. Er fügte hinzu: „Ich habe probiert, meine Haare wachsen zu lassen, deshalb hatte ich diese seltsamen Haare gehabt. Weißt du, jeder fragte sich: ‚Worum ging es bei dieser Perücke?‘ Ich meinte, das war keine Perücke, ich habe einfach versucht, meine Haare für den nächsten Film wachsen zu lassen.“ Wahlberg bestand jedoch darauf, dass er verstehen kann, dass Scorsese im Umgang mit einer so hochkarätigen Besetzung in einer schwierigen Lage war.