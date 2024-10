Stars Martha Stewart: Sie hatte einen Seitensprung

Martha Stewart hatte einmal eine außereheliche Affäre, von der ihr Mann nichts wusste.

Die 83-jährige Geschäftsfrau war von 1961 bis 1990 mit Andrew Stewart verheiratet und hat mit ihm Tochter Alexis (59). Aber während die Moderatorin und Vorzeige-Hausfrau jeden Mann kritisierte, der seiner Lebensgefährtin untreu war, gab sie nun zu, dass sie vor dem Ende ihrer Ehe tatsächlich selbst eine Affäre hatte.

Im Trailer zu ihrer kommenden Netflix-Doku ‚Martha‘ sagte sie: „Junge Frauen, hört auf meinen Rat. Wenn du verheiratet bist und dein Mann anfängt, dich zu betrügen, ist er ein Stück Sch***.“ Die TV-Darstellerin wurde dann zu ihrer eigenen Affäre befragt, worauf sie antwortete: „Ja, aber ich glaube nicht, dass Andy jemals davon wusste.“ Die ehemalige Talkshow-Moderatorin, die ihr geschätztes Vermögen von 550 Millionen US-Dollar durch Verlags-, Rundfunk-, Merchandising- und E-Commerce-Unternehmungen gemacht hat, merkte in dem Trailer auch an, dass sie sich hätte entscheiden können, nur Hausfrau zu sein, aber sie freut sich, dass sie den Sprung ins Geschäft gewagt hat. Sie sagte: „Ich hätte einfach eine unglückliche Hausfrau sein können. Aber ich habe nicht zugelassen, dass mir das passiert. Und ich bin so froh, dass ich es nicht getan habe.“

Nach ihrer Scheidung heiratete Andrew im Mai 1993 Robyn Fairclough, die als Marthas persönliche Assistentin gearbeitet hatte, aber sie ließen sich später scheiden und er ist jetzt mit Shyla Nelson verheiratet, mit der er fünf Kinder hat. In der Zwischenzeit hatte Martha eine kurze Beziehung mit Hollywood-Star Anthony Hopkins und war dann 15 Jahre lang mit dem Tech-Milliardär Charles Simonyi zusammen, bevor sie 2008 endgültig Schluss machten. Seitdem wurde sie mit niemandem mehr öffentlich in Verbindung gebracht. Zuvor sagte sie gegenüber ‚E! News‘: „Ich kenne viele geeignete Männer. Ich denke, sie wollen wirklich eine Frau, die sich um sie kümmert. Aber ich bin immer noch nicht ganz in der Position, in der ich mich Vollzeit um einen Mann kümmern kann, weil ich zu viel arbeite.“