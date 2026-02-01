Stars Martin Short: Bewegender Tribut an Catherine O’Hara

Catherine OHara - Famous - Beetlejuice premiere - London - August 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.02.2026, 09:00 Uhr

Der Comedy-Star erinnert sich mit emotionalen Worten an seine verstorbene Kollegin zurück.

Martin Short hat Catherine O’Hara als den „größten, brillantesten, freundlichsten und süßesten Engel“ gewürdigt.

Der 75-jährige Comedy-Star lernte Catherine, die am Freitag (30. Januar) im Alter von 71 Jahren verstarb, kennen, als sie noch ein Teenager war. Bei einer kürzlichen Bühnenshow mit Steve Martin zollte er der Schauspielerin einen emotionalen Tribut. „Catherine O’Hara habe ich kennengelernt, als sie 18 Jahre alt war, und all die Jahre danach war sie der größte, brillanteste, freundlichste und süßeste Engel, mit dem irgendjemand von uns je gearbeitet hat“, sagte Martin in Texas über seine Comedy-Kollegin. „Gott segne Catherine.“ Anschließend erhoben Martin und Steve ihre Gläser auf die Schauspielerin, die nach kurzer Krankheit in ihrem Zuhause in Los Angeles verstorben war.

US-Schauspielerin Kathryn Hahn gedachte der verstorbenen ‚Schitt’s Creek‘-Darstellerin ebenfalls. Zu einem gemeinsamen Throwback-Foto schrieb sie auf Instagram: „Liebste Catherine: Dein Vermächtnis ist Freundlichkeit und Güte. Du hast mich an jeder Weggabelung inspiriert – als Künstlerin und als Mensch. Ich konnte kaum einen Satz in deiner Nähe formulieren, so sehr habe ich dich bewundert.“

Auch Apple TV und Lionsgate TV, die die erfolgreiche Comedyserie ‚The Studio‘ produzieren, würdigten die ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Schauspielerin. In einem gemeinsamen Statement hieß es: „Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust von Catherine O’Hara. Als unbestreitbare Legende, Ikone und unvergleichliches Talent hat Catherine jedes Projekt, an dem sie beteiligt war, auf ein neues Niveau gehoben – darunter auch das einzigartige Genie, das sie in ihre Rolle in ‚The Studio‘ einbrachte, sowie jede außergewöhnliche Performance, die sie uns schenkte.“