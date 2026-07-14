Stars Tom Holland zeigt sich nach Erling Haalands Abfuhr demütig

Tom Holland - July 2026 - Famous - The Odyssey World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 18:00 Uhr

Der Schauspieler schickte dem norwegischen Fußballprofi eine Nachricht, doch der ließ ihn abblitzen.

Tom Holland fühlte sich „auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt“, nachdem Erling Haaland seine Nachricht ignoriert hatte.

Der ‚Die Odyssee‘-Star hatte den norwegischen Fußballprofi kontaktiert, um zu fragen, ob sie sich während der Fußball-Weltmeisterschaft treffen wollten. Auf seine Direktnachricht in den sozialen Medien erhielt er jedoch nicht einmal eine Antwort. In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ las der Moderator einen Beitrag auf X vor, in dem es hieß: „Erling Haaland hatte keine Ahnung, wer Tom Holland ist, als dieser ihm eine Direktnachricht schickte und fragte, ob sie sich treffen wollen. Er schaut keine Filme und hielt ihn deshalb einfach für irgendeine zufällige Person.“

An Holland gerichtet fügte Fallon hinzu: „Also sag uns die Wahrheit: Hast du Erling Haaland wirklich eine Nachricht geschickt?“ Der Hollywood-Star antwortete etwas verlegen: „Ja. Ja, das habe ich. Und ich sage euch: Genau so eine Erfahrung holt Schauspieler auf den Boden der Tatsachen zurück. Man denkt sich: ‚Ich schreibe ihm einfach, lade ihn zum Abendessen ein.'“ Doch er habe nicht einmal eine Antwort erhalten. „Keine Ausrede, kein ‚Heute Abend habe ich keine Zeit, ich muss Fußball spielen‘ – gar nichts“, gestand Holland.

Der ‚Spider-Man‘-Darsteller hatte den Star von Manchester City kontaktiert, nachdem er ihn Anfang Juni beim Großen Preis von Monaco gesehen hatte. „Er war in einer Hospitality-Lounge direkt gegenüber von mir. Da dachte ich mir: Ich versuche einfach mein Glück und schicke ihm eine Nachricht“, verriet er. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal im Fernsehen darüber sprechen würde, aber jetzt ist es eben so.“

Holland würde sich zwar weiterhin gerne mit dem Sportler treffen, ist sich jedoch nicht sicher, ob dieser nach Englands 2:1-Sieg gegen Norwegen im WM-Viertelfinale am vergangenen Wochenende überhaupt Interesse daran hätte. „Ich glaube nicht, dass er sich nach neulich mit mir zum Abendessen treffen würde“, sagte er. Jimmy Fallon entgegnete: „Ach wirklich? Ja, wahrscheinlich schmerzt ihn das noch ein bisschen.“ Holland scherzte daraufhin: „Ein kleines bisschen. Der Arme.“ Die Abfuhr hält ihn allerdings nicht davon ab, Haaland weiterhin als Fußballer zu bewundern. „Ich meine, er ist eine absolute Legende“, schwärmte der Brite.