Film Marvel-Star Pom Klementieff: In Gesprächen für DC-Superheldenfilm

Pom Klementieff - JUN 23 - FAMOUS - Mission Impossible Dead Reckoning Part One London Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 16:00 Uhr

Marvel-Star Pom Klementieff soll in Gesprächen für eine Rolle bei der konkurrierenden Superheldenfirma DC sein.

Die 38-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der Mantis im Marvel Cinematic Universe, darunter in ‚Guardians of the Galaxy Vol. 2‘ (2017) und ‚Vol. 3‘ (2023w), wobei sie verriet, dass sie Gespräche mit DC Studios Co-CEO James Gunn darüber führte, im DCEU als „eine bestimmte Figur“ mitzuspielen.

Bisher schweigt der Star jedoch darüber, wer es sein wird. Bei ihrem Auftritt beim Superhero Comic Con-Event in San Antonio wurde Pom danach gefragt, wen sie in dem kommenden Projekt spielen wird und antwortete: „Glauben Sie echt, dass ich Ihnen diese Frage beantworten werde?“ Klementieff fügte hinzu: „Ich möchte einfach weiterhin mit James zusammenarbeiten, also werden wir weiterhin probieren, Wege zu finden, das zu machen. Genau, wir haben über eine bestimmte Figur geredet, aber darüber kann ich jetzt nicht sprechen.“ Gunn hatte alle drei ‚Guardians of the Galaxy‘-Filme für Marvel geschrieben und auch die Regie geführt, während er im Jahr 2021 ‚The Suicide Squad‘ für DC inszenierte. Im Jahr 2022 stellte Warner Bros. Discovery Gunn und Peter Safran als die Co-Vorsitzenden und Co-CEOs von DC Studios ein. Das Duo leitet den Soft-Reboot des DC Extended Universe (DCEU). Zu den kommenden Filmen des Filmemachers gehört ‚Superman‘ aus dem Jahr 2025.