Skandinavische Royals zu Besuch Mary und Frederik in Berlin: Dänische Königin begeistert in Babyblau

Elke Büdenbender, Königin Mary, König Frederik X. und Frank-Walter Steinmeier (v.l.) auf Schloss Bellevue. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 13:13 Uhr

Royaler Flair in der deutschen Hauptstadt: Frank-Walter Steinmeier hat am Vormittag das dänische Königspaar auf Schloss Bellevue empfangen. Königin Mary begeisterte dabei in einem Look in zartem Babyblau.

Die deutsche Hauptstadt steht diese Woche ganz im Zeichen der skandinavischen Royals: Am 21. Oktober sind König Frederik X. (56) und Königin Mary von Dänemark (52) sowie das norwegische und das schwedische Kronprinzenpaar zu Gast in Berlin. Die Dänen trafen bereits am Montagvormittag ein und wurden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) und First Lady Elke Büdenbender (62) mit militärischen Ehren am Amtssitz Schloss Bellevue empfangen. Besonders Mary stach dabei mit der Wahl ihres Outfits heraus.

Königin Mary recycelt babyblauen Look

Die dänische Königin trug einen hellblau-beige gemusterten Rock und kombinierte dazu eine babyblaue Bluse sowie einen Mantel und einen Haarreif in demselben Farbton. Schuhe und Clutch hielt sie ebenfalls in einem dezenten Beige. König Frederik wählte zum dunkelblauen Anzug ein hellblaues Hemd und eine beigefarbene Krawatte. Elke Büdenbender setzte hingegen auf einen Look ganz in Weiß, während der Bundespräsident einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und grauer Krawatte trug.

Das Outfit von Königin Mary sehen wir – zumindest in Teilen – nicht zum ersten Mal. Den babyblau-beigen Midirock von der bei Royals beliebten Designerin Emilia Wickstead sowie die hellblaue Bluse des dänischen Designers Jesper Hovring trug die Königin bereits während eines Staatsbesuchs in Norwegen im Mai 2024. Auch damals kombinierte die 52-Jährige dieselben Schuhe und Clutch mit dem Look. Neu sind Mantel und Haarreif.

Nordische Royals in Berlin: Das steht auf dem Programm

Während des Empfangs auf Schloss Bellevue schrieben sich König Frederik und Königin Mary in das Gästebuch des Amtssitzes des deutschen Bundespräsidenten ein, und nahmen gemeinsam mit Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen an einem Gespräch mit dem Bundespräsidentenpaar teil. Am Montagabend steht laut dem offiziellen Programm ein offizielles Dinner in Schloss Bellevue an, an dem dann auch Kronprinz Haakon von Norwegen (51) mit Kronprinzessin Mette-Marit (51) sowie Kronprinzessin Victoria von Schweden (47) und Ehemann Prinz Daniel (51) teilnehmen werden. Der Besuch aus Skandinavien steht im Zeichen des 25. Jubiläums der Eröffnung der Nordischen Botschaften in Berlin.

Am morgigen Dienstag steht für die dänischen Royals zudem eine Reise nach Schleswig-Holstein an, wo sie sich in Kiel und Flensburg mit dänischen Minderheiten in Deutschland treffen.