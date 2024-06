Schwerer Abschied Matt Damon, Jennifer Garner & Co: Das Schultreffen der Woche

Stolze Eltern: Sowohl Jennifer Garner als auch Matt Damon hatten (unabhängig voneinander) einiges zu feiern. (rho/spot)

SpotOn News | 14.06.2024, 22:15 Uhr

Was Matt Damon und Jennifer Garner abgesehen vom Schauspiel-Beruf gemeinsam haben? Diese Woche feiern beide den Schulabschluss ihrer Kinder. Garner teilt dazu rührende Worte an die Lehrer.

Es ist ein kleiner Schritt für das Kind, aber ein großer für die liebenden Eltern. Jennifer Garner (52) hat den Grundschulabschluss ihres Sohnes gefeiert. Nachdem mit Samuel (12) ihr drittes Kind die Elementary School absolviert hat, dankt sie den Lehrern mit einem emotionalen Instagram-Post.

"Danke, dass ihr euch um meine Kinder gekümmert habt, dass ihr die Schuhe gebunden und ihre Hände gehalten habt", beginnt der Text, den die Ex-Frau von Ben Affleck (51) auf ihrem Account teilt. "Danke, dass ihr meine Kinder diszipliniert habt, wenn sie es gebraucht haben, und dass ihr mehr Umarmungen angeboten habt, als einige Kinder in ihrem ganzen Leben erhalten", bedankt sie sich für die "harte Arbeit" der Pädagogen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unsere Familie irgendwo besser getroffen hätte". Garner, die auch die Mutter von Violet (18) und Seraphina (15) ist, nannte die Schule einen "sicheren Hafen" für ihre Kinder.

"Danke für den sicheren Raum"

"Ich wollte, dass meine drei einen sicheren Raum haben, in dem sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, klein zu sein und wo Bildung und Charakter priorisiert werden", heißt es weiter. Den Meilenstein in Samuels Leben feiert die Familie in der Mietwohnung von Vater Ben Affleck in Los Angeles. Der Schauspieler lebt aktuell getrennt von seiner Frau Jennifer Lopez (54). Trotz der Scheidungsgerüchte besuchte auch die Sängerin die Familienfeier.

Sie war außerdem Anfang dieses Monats auf der Abschlussfeier von Afflecks Tochter Violet, die die Highschool absolvierte und jetzt aufs College gehen wird.

Video News

Dieser schwere Abschied steht nun auch Afflecks Kumpel Matt Damon bevor

Mit seiner Ehefrau Luciana Barroso (47) besuchte Matt Damon (53) die Highschool-Absolventenverabschiedung seiner Tochter Isabella (18) in Brooklyn. In Khaki-Hosen, Poloshirt und Turnschuhen erschien er laut Aufnahmen, die das amerikanische Boulevardmagazin "Page Six" veröffentlichte, auf dem Schulhof neben Isabella im Blümchenkleid.

Das Paar ist seit Ende 2005 verheiratet und zieht neben Isabella die Töchter Gia (15) und Stella (13) groß. Damon ist zudem der Stiefvater von Barrosos Tochter Alexia (25). "Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Leben nicht diesen Weg gegangen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, was mein Leben jetzt sein würde. Ich will es mir nicht vorstellen", sagte er 2011 über seine Rolle als Vater und Bonuspapa in einem Interview mit dem "Parade"-Magazin.

Stars auf dem Schulhof

Auch Emma Heming-Willis (45) hat am 11. Juni den Grundschulabschluss von Tochter Mabel (12) feierlich begangen und sorgte mit ihrer Begleitung für Schlagzeilen. Zu dem aufwühlenden Ereignis konnte ihr an frontotemporaler Demenz erkrankter Ehemann Bruce Willis (69) nicht erscheinen. Dafür leistete dessen Ex-Frau Demi Moore (61) mentale Unterstützung und begleitete Heming-Willis zur Zeremonie.