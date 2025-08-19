Stars Matt Damon verschluckte Schweinerippchen beim Abendessen bei Jimmy Kimmel

Matt Damon - premiere of "The Instigators - Apple TV - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 11:00 Uhr

Der Star wäre während eines Abendessens bei dem Moderator beinahe erstickt.

Matt Damon wäre während eines Abendessens bei Jimmy Kimmel beinahe erstickt.

Der Talkshow-Moderator Kimmel erinnerte sich an einen Abend, als der 54-jährige Hollywood-Star zu ihm zum Abendessen kam und ihm Schweinefleisch „etwa anderthalb Stunden im Hals stecken blieb“.

Der 57-jährige Jimmy erinnerte sich in einem Interview mit ‚Variety‘: „Matt Damon war eines Abends zum Abendessen bei mir zu Hause. Ich habe Schweinerippchen gemacht. Er kam zu spät, war sehr hungrig und begann schnell zu essen. Er verschluckte sich an Schweinerippchen. Es blieb ihm etwa anderthalb Stunden im Hals stecken.“ Der TV-Star scherzte, dass er Angst vor einer Gefängnisstrafe gehabt habe, falls Matt bei ihm zu Hause sterben sollte. Die TV-Persönlichkeit fügte hinzu: „Sein Bruder war dort. Ich sagte: ‚Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen‘, denn wenn er in meinem Haus stirbt, dann wandere ich für den Rest meines Lebens ins Gefängnis. Ich werde das nie anders als Mord erklären können.“ Sie suchten online nach Rat und versuchten schließlich, Damon mithilfe „kleiner Brotstücke“ zu helfen, nachdem sich das Heimlich-Manöver als wirkungslos erwies. Jimmy verriet: „Wir haben viel auf YouTube gesurft und kamen schließlich zu dem Schluss, dass das Essen kleiner Brotstücke der beste Weg war, die Rippchen in seinen Magen zu bekommen – und das Brot rettete ihn.“