Film Matthew Lillard: Die Schauspielerei war seine Rettung

Bang Showbiz | 10.08.2024, 08:00 Uhr

Der 'Scooby-Doo'-Star erzählt, dass ihn seine Leidenschaft für die Bühne als Teenager rettete.

Matthew Lillard war „in allem sch***e“, bis er die Schauspielerei entdeckte.

Der 54-jährige Schauspieler ist vor allem für seine Rolle als Shaggy Rogers in der Live-Action-Filmreihe ‚Scooby-Doo‘ an der Seite von Sarah Michelle Gellar bekannt. 2023 übernahm er eine Hauptrolle im Horrorfilm ‚Five Nights at Freddy’s‘. Dabei kam seine Karriere eher stotternd ins Rollen.

In der YouTube-Serie ‚JayBee and Milly‘ enthüllt Matthew, dass er im Jugendalter weit von seinem heutigen Selbst entfernt war. „Ich war ein fettleibiger Teenager, ich bin umgezogen, als ich im ungünstigsten Alter war, ich habe eine schwere Lernbehinderung, ich habe eine Brille, ich habe eine Zahnspange und ich war in allem sch***e, außer in der Schauspielerei“, zählt er auf.

Der ‚Eine wie keine‘-Star verrät, dass ihn das Theaterspielen damals gerettet habe. „Irgendwann in der achten Klasse sagte mein Vater zu mir, ich könne entweder einen Schauspielkurs oder einen Schreibmaschinenkurs belegen. Wir hatten damals noch Schreibmaschinen und Schreibmaschinenkurse. Also nahm ich den Schauspielkurs und damit begann eine Reise, die bis heute andauert. Ich bin 54 Jahre alt und habe es seitdem immer weiter verfolgt“, erzählt er.

Allerdings habe ihn nicht der Wunsch angetrieben, einmal berühmt zu werden. „Ich habe einfach das gemacht, was ich wirklich machen wollte, und niemand hat mir gesagt, dass das keine gute Idee sei. Es war eine natürliche Liebe und Leidenschaft dafür, die mich jedes Mal ein bisschen mehr vorwärts trieb“, schildert der ‚13 Geister‘-Darsteller.