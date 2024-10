Film Matthew Lillard: Er träumt von einer Rückkehr zur ,Scream’-Filmreihe

Matthew Lillard - September 2023 - John Waters: Pope of Trash premiere - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 16:00 Uhr

Der Darsteller würde gerne zur Filmreihe zurückkehren, obwohl seine Figur angeblich getötet wurde.

Matthew Lillard würde gerne zur ,Scream’-Filmreihe zurückkehren, obwohl seine Figur angeblich getötet wurde.

Der 54-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Stu im ersten Teil der Horror-Parodie, wobei die Pläne, seinen Charakter erneut zum Leben zu erwecken, nach dem Amoklauf an der Columbine High School im Jahr 1999 „zu Recht“ auf Eis gelegt wurde.

Der Darsteller „träumt“ jedoch weiterhin davon, eines Tages zum Horror-Franchise zurückkehren zu können. Der Star verriet in einem Gespräch gegenüber ,MovieWeb’: „In der ,The Drew Barrymore Show‘ sagte ich, dass Stu noch am Leben sei. Ich kenne niemanden, der jemals gesagt hat: ,Ich möchte nie wieder eine Rolle in dieser Filmreihe spielen!’ Es gibt eine Welt, in der er lebt. In der dritten Fortsetzung hat er Kinder aus dem Gefängnis geholt und sie dazu gebracht, schreckliche Dinge zu tun. Der Grund dafür war, dass der Amoklauf an der Columbine High School kurz vor Produktionsbeginn stattfand und sie die Geschichte zu Recht geändert haben. Es gibt also eine Welt, in der Kevin [Williamson, Drehbuchautor] dachte, dass er am Leben sei. Ich hätte ihn gerne am Leben, das würde Sinn ergeben, aber letzten Endes braucht ,Scream‘ keinen Matthew Lillard. Aber ein Junge darf ja träumen.“ Der ,Five Nights at Freddy’s’-Star ist zudem für die Rolle des Shaggy in der ,Scooby-Doo‘-Filmreihe bekannt.