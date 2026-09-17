Film Matthew Lillard ’schämt sich‘ wegen Rückkehr zu ‚Scream‘, nachdem Melissa Barrera gefeuert wurde

Matthew Lillard - February 2026 - Avalon - Scream 7 Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 09:30 Uhr

Matthew Lillard gesteht, dass er sich nach seiner Rückkehr zu 'Scream' auf der "falschen Seite der Geschichte" befinde.

Matthew Lillard empfindet „Scham“ darüber, dass er nach der Kündigung von Melissa Barrera zu ‚Scream‘ zurückgekehrt ist.

Der Schauspieler schlüpfte Anfang dieses Jahres in ‚Scream VII‘ erneut in seine Rolle als Stu Macher, den ursprünglichen Ghostface-Killer. Melissa Barrera war im November 2023 von Spyglass Media entlassen worden, nachdem sie in Social-Media-Beiträgen ihre Unterstützung für Palästina bekundet und Israels Vorgehen kritisiert hatte. Das Studio bezeichnete ihre Äußerungen als „Hassrede“.

Während einer Fragerunde bei einer Vorführung anlässlich des 30. Jubiläums von ‚Scream‘ wurde Matthew gefragt, wie schwierig es sei, sich zu wichtigen politischen Themen zu äußern. Der 56-Jährige gestand: „Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen sollte. Ich habe queere Kinder. Wenn ich mich nicht für queere Kinder oder Kinder aus der trans Community einsetze, was zum Teufel mache ich dann? Wenn ich mich nicht gegen die Einwanderungsbehörde ICE stelle, was zum Teufel mache ich dann?“ Matthew fügte hinzu, dass es nicht „immer einfach“ sei, und bezog sich dabei auf Melissas Ausstieg aus dem Franchise.

Er fuhr fort: „Melissa Barrera, eine großartige Schauspielerin, wurde wegen ihrer Äußerungen entlassen, nachdem das Ganze mit Palästina angefangen hatte – nachdem das passiert war, was in Israel passiert ist.“ Matthew bezeichnete die Situation als „wirklich verdammt besch***en und hart“ und betonte, die 36-Jährige stehe auf der richtigen Seite der Geschichte. Wenn der eigene Job auf dem Spiel stehe, seien manche Dinge es dennoch wert.

Melissa erklärte später, dass die Jobangebote ausgeblieben seien, nachdem sie aus ‚Scream 7‘ gestrichen worden war. Matthew argumentierte, dass sich „die ganze Welt nicht zu Wort gemeldet“ habe, obwohl sie es hätte tun sollen. Er fügte hinzu: „Ich bin zurückgegangen, um ‚Scream‘ zu drehen, und wurde dafür kritisiert. Und ich dachte mir: ‚Oh, verdammt. Das ist heftig.‘ Ich fühle mich deswegen schlecht. Ich schäme mich dafür.“ Der Darsteller sei damals so begeistert von seiner Rückkehr gewesen, dass er nicht wirklich über Melissa und ihren Weg nachgedacht habe. „Ich bin auf der falschen Seite der Geschichte gelandet. Ich mag es immer noch, im Film zu sein, aber es war vielleicht nicht die beste Entscheidung“, räumte er ein. Melissa spielte in ‚Scream V‘ (2022) und ‚Scream VI‘ (2023) die Hauptrolle der Sam Carpenter.