Stars Matthew McConaughey: Hollywood-Pause war nötig

Matthew McConaughey and Camila Alves McConaughey - 2024 Mack, Jack & McConaughey Gala- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2024, 08:00 Uhr

Matthew McConaughey hätte Hollywood beinahe den Rücken gekehrt, nachdem er nach seinen „Liebeskomödien-Jahren“ zu sehr in eine Schublade gesteckt wurde.

Der Oscar-Preisträger nahm sich zwei Jahre lang eine Auszeit vom Glanz und Glamour der Schauspielerei, als er das Gefühl hatte, dass er nicht mehr genug Rollen bekam, bevor er zurückkehrte, um in dramatischeren Rollen wie ‘Der Mandant’, ‘True Detective’ und seiner oscarprämierten Rolle in ‘The Dallas Buyers Club’ zu spielen. Der 54-jährige Schauspieler erzählte seinem Kollegen Glen Powell (35) für das Magazin ‘Interview’: „Als ich meine Liebeskomödien-Jahre hatte, gab es nur so viel Bandbreite, wie ich ihnen geben konnte, und das waren einige solide Hits für mich. Aber ich wollte auch andere Sachen ausprobieren. Natürlich habe ich das nicht bekommen, also musste ich Hollywood für zwei Jahre verlassen.“

Matthew beschrieb die Entscheidung als „beängstigend“, und er verließ sich stark auf die Unterstützung seiner Frau Camila Alves (41) mit der er die Kinder Levi (15), Vida (14) und Livingston (11) hat. Er fügte hinzu: „Mann, das war beängstigend. Ich habe lange mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich eine neue Berufung finden muss. Ich denke, ich werde Highschool-Lehrer. Ich denke, ich werde eine Ausbildung zum Dirigenten machen. Ich denke, ich werde Wildnisführer. Ich dachte ehrlich: ‚Ich bin raus aus Hollywood. Ich habe meinen Weg verlassen.’”

Doch schließlich kehrte er in die Traumfabrik Hollywood zurück, ergatterte ernsthafte Rollen und wurde sogar mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.