Stars Matthew Perry: Ärzte und Dealer werden jetzt angeklagt

Matthew Perry - Festival of books coverage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2024, 08:00 Uhr

Den Ärzten von Matthew Perry wird vorgeworfen, ihre „Vertrauensposition“ missbraucht zu haben.

Der ‚Friends‘-Darsteller starb im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an den akuten Auswirkungen von Ketamin. Fünf Personen wurden nun wegen Straftaten im Zusammenhang mit seinem Tod angeklagt.

DEA-Administratorin Anne Milgram sagte: „Matthew Perrys Reise begann mit skrupellosen Ärzten, die ihre Vertrauensposition missbrauchten, weil sie ihn als Zahltag betrachteten, bis hin zu Straßendealern, die ihm Ketamin in nicht gekennzeichneten Fläschchen gaben. Jeden Tag arbeitet die DEA unermüdlich mit unseren Partnern auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zusammen, um die Öffentlichkeit zu schützen und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die tödliche und gefährliche Drogen verteilen – seien es lokale Drogenhändler oder Ärzte, die ihren Eid brechen, sich um Patienten zu kümmern.“

Jasveen Sangha wurde in einem Fall der Verschwörung zum Vertrieb von Ketamin, in einem Fall des Besitzes mit der Absicht, Methamphetamin zu verteilen, und in einem Fall des Betriebs eines mit Drogen verbundenen Lokals angeklagt. Sangha – die in Drogenkreisen als die Ketamine Queen bekannt ist – muss sich auch in einem Fall des Besitzes mit der Absicht, Ketamin zu verteilen, und in fünf Fällen der Verteilung von Ketamin verantworten.

Dr. Salvador Plascencia wurde wegen Verschwörung zur Verteilung von Ketamin angeklagt. An anderer Stelle hat sich Kenneth Iwamasa, der persönliche Assistent des Schauspielers, in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Verteilung von Ketamin mit Todesfolge schuldig bekannt, ebenso wie Mark Chavez, ein weiterer Arzt. Erik Fleming hat sich in einem Fall der Verschwörung zur Verteilung von Ketamin und in einem Fall der Verteilung von Ketamin mit Todesfolge schuldig bekannt. Fleming und Iwamasa drohen möglicherweise 15 bis 25 Jahre Gefängnis und Chávez drohen bis zu einem Jahrzehnt Gefängnis. Sangha droht unterdessen eine lebenslange Haftstrafe.