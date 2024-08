Stars Matthew Perry: Seine Ex-Freundin hat Fragen

Matthew Perry - Festival of books coverage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.08.2024, 13:36 Uhr

Die Ex-Partnerin des verstorbenen Schauspielers versteht nicht, weshalb keine Drogenutensilien bei Perry gefunden wurden.

Matthew Perrys Ex-Freundin versteht nicht, weshalb keine Drogenutensilien bei ihm gefunden wurden.

Der ehemalige ‚Friends‘-Darsteller starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an den „akuten Auswirkungen“ des Anästhetikums Ketamin, nachdem er drei Injektionen der Droge verabreicht bekommen hatte. Seine Ex-Partnerin Kayti Edwards kann derweil nicht verstehen, wie die Droge in Perrys Körper gelangt ist. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Daily Mirror‘ erklärte sie: „Wenn man ihm eine große Spritze gegeben hätte, dann wären da eine Nadel und Nachweise für Ketamin im Haus. Wo ist das alles hin? Warum gab ihm sein Assistent all diese Drogen und ließ ihn dann alleine? Ich bin immer bei Matthew geblieben, wenn er Drogen nahm, weil ich nicht wollte, dass er überdosierte oder dass irgendetwas anderes passiert. Ich hätte den Notruf wählen können. Aber warum war sein Assistent nicht da?“

Nachdem die beiden um das Jahr 2006 herum liiert gewesen waren, arbeitete Kayti 2011 als Matthews Assistentin. Bis zu seinem Tod waren die beiden Ex-Partner gut befreundet.