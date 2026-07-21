Stars Matthias Schweighöfer ergattert eine Rolle in Horrorfilmreihe

Matthias Schweighoefer - 15.03.17 - Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 14:00 Uhr

Matthias Schweighöfer ergattert eine Rolle in Horrorfilmreihe.

Matthias Schweighöfer setzt seinen internationalen Erfolgskurs fort und wagt sich in ein neues Filmgenre.

Der deutsche Schauspieler wird Teil der berühmten Horrorfilmreihe ‚The Conjuring‘. Er übernimmt eine Rolle im geplanten Prequel ‚The Conjuring: First Communion‘, das die Vorgeschichte der bekannten Grusel-Saga erzählen soll. Die Nachricht wurde zunächst vom US-Branchenmagazin ‚Deadline‘ bekannt gemacht, anschließend bestätigte Schweighöfer selbst seine Beteiligung.

Auf Instagram zeigte sich der 45-Jährige begeistert von seinem neuen Hollywood-Projekt. „Es ist einfach der Wahnsinn, Leute! Die News sind raus: Ich werde Teil des Horrorfilms ‚The Conjuring: First Communion‘ sein“, schrieb der Schauspieler zu einem Beitrag über die Neuigkeit. Welche Figur Schweighöfer in dem Film verkörpern wird, ist bislang nicht bekannt. Auch die Produzenten halten Details zur Handlung und zu seiner Rolle noch unter Verschluss.

‚The Conjuring: First Communion‘ soll ein neues Kapitel innerhalb des erfolgreichen Horror-Universums aufschlagen. Im Mittelpunkt stehen erneut die berühmten Dämonologen Ed und Lorraine Warren, deren Fälle bereits zahlreiche Zuschauer weltweit erschreckten. Das kommende Projekt erzählt allerdings nicht die bekannten Geschichten der bisherigen Filme weiter, sondern blickt auf die Vorgeschichte des Ehepaars. Die jüngeren Versionen der beiden Ermittler sollen von Garrett Wareing und Amanda Fix gespielt werden.

Die ‚Conjuring‘-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Horror-Franchises der vergangenen Jahre. Der erste Film ‚Conjuring – Die Heimsuchung‘ startete 2013 und entwickelte sich zu einem internationalen Kinoerfolg. In den bisherigen Filmen wurden Ed und Lorraine Warren von Patrick Wilson und Vera Farmiga dargestellt. Zuletzt erschien 2025 der Film ‚Conjuring 4: Das letzte Kapitel‘.

Für Schweighöfer bedeutet die neue Rolle einen weiteren Schritt in seiner internationalen Karriere. Der gebürtige Deutsche hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend in Hollywood etabliert. Nach seinem Auftritt in ‚Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat‘ folgten größere internationale Projekte wie Zack Snyders ‚Army of the Dead‘, dessen Ableger ‚Army of Thieves‘, Christopher Nolans Oscar-prämierter Film ‚Oppenheimer‘ sowie der Netflix-Actionfilm ‚Heart of Stone‘ mit Gal Gadot. Regie bei ‚The Conjuring: First Communion‘ führt der französische Filmemacher Rodrigue Huart. Der Kinostart ist derzeit für September 2027 geplant.