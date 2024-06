Film Maya Hawke nutzte bei den ‚Alles steht Kopf 2‘-Dreharbeiten ihre Erfahrungen mit Panikattacken

Die Schauspielerin erzählte, dass sie ihre persönlichen Erfahrungen mit Panikattacken bei den Dreharbeiten zu dem Film nutzte.

Der neue Pixar-Film erweckt die Emotionen im Kopf eines jungen Mädchens namens Riley zum Leben, und ‚Stranger Things‘-Schauspielerin Maya schloss sich der Besetzung in der Rolle der personifizierten Ängstlichkeit an.

Neben Hawke werden in dem kommenden Projekt die Stars Amy Poehler als Freude, Tony Hale als Angst und Lewis Black als Wut mitspielen. In einem der entscheidenden Momente des Films erlebt Riley ihre erste Panikattacke, wobei Maya jetzt verriet, dass sie ihre eigenen Erfahrungen mit Panikattacken in die Szene einbrachte. Maya erzählte gegenüber ‚Variety‘: „Als Person, die eine Panikattacke erlebte [brachte ich diese Erfahrung mit] … Ihr Atem wandert dann an eine andere Stelle und Sie können nicht mehr so tief atmen, wie Sie das wollen. Ich sah es so, dass die Luft nicht in ihren Atem gelangte. Das ist so wie ein Tornado gewesen, und wenn man mitten in einem Tornado feststeckt, dann bekommt man keine Luft mehr.” Die Abteilungsleiter des Films haben an rund 25 Meetings teilgenommen, um sicherstellen zu können, dass die Szene richtig dargestellt wurde. Filmemacher Kelsey Mann erklärte: „Man möchte sicherstellen, dass sie sich auch echt und authentisch anfühlt. Einen Look zu entwickeln, der das schafft, das ist echt schwer.” Amy Poehler, die Joy ihre Stimme verleiht, ist Mutter von zwei Teenagern und gab zu, dass die Szene nicht einfach zu spielen war: „Das ist schwer, wenn man ein Elternteil ist und nicht weiß, was man machen soll, wenn man versucht, seinem Kind zu helfen. Wenn Riley Joys Kind ist, dann sagt Joy so etwas wie ‚Was passiert mit meinem Kind?‘ Pixar ist aber so schlau, Joy vom Gas gehen zu lassen. Und indem sie das tut und sie nicht so sehr drängt, beruhigt sich Riley von selbst, und das ist die harte Lektion des Erwachsenwerdens.“