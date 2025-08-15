Musik Megadeth kündigen Abschiedstour und letztes Album an

Megadeth - 2022 in Oslo, Norway - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 18:00 Uhr

Die Metal-Band wird sich im kommenden Jahr mit einer letzten LP von der Bühne verabschieden.

Megadeth werden sich 2026 mit einem letzten Album und einer finalen Welttournee verabschieden.

Die Metal-Legenden, die Teil der ‚Big Four‘ des amerikanischen Thrash Metal neben Slayer, Anthrax und Metallica sind, haben sich entschieden, nach über vier Jahrzehnten auf dem Höhepunkt abzutreten. Frontmann Dave Mustaine (63) ließ über sein Alter Ego Vic Rattlehead eine Botschaft an die Fans übermitteln: „Es gibt so viele Musiker, deren Karriere zu Ende geht, ob absichtlich oder unbeabsichtigt. Die meisten haben nicht das Glück, auf eigenen Wunsch und an der Spitze aufzuhören. Genau da bin ich jetzt in meinem Leben. Ich habe die Welt bereist und Millionen von Fans gewonnen – das Schwerste an all dem ist, mich von euch zu verabschieden.“

Der ehemalige Metallica-Gitarrist ergänzte, dass er es kaum erwarten könne, seinen Fans die neue Platte zu präsentieren und ein letzten Mal auf Tour zu gehen. „Wenn es je einen perfekten Zeitpunkt für ein neues Album gab – es ist jetzt. Wenn es je einen perfekten Zeitpunkt für eine Welttournee gab – es ist jetzt“, fügte er hinzu.

Es sei der perfekte Moment, um mitzuteilen, dass es nach der kommenden LP nie wieder ein Studioalbum von Megadeth geben werde. Die vielen Freunde, die die Band über die Jahre kennen gelernt hat, werden die Musiker hoffentlich auf ihrer Abschiedstour wiedersehen. Es steht weiter zu lesen: „Seid nicht wütend, seid nicht traurig. Freut euch mit uns. Feiert mit mir in den nächsten Jahren. Wir haben gemeinsam etwas wirklich Besonderes geschaffen, etwas, das es wahrscheinlich nie wieder geben wird. Wir haben einen Musikstil begründet, eine Revolution gestartet, die Gitarrenwelt verändert und damit auch die Welt. Die Bands, in denen ich gespielt habe, haben Spuren hinterlassen. Ich liebe euch alle dafür. Danke für alles.“

Die erste Single des bislang unbetitelten Albums soll im Herbst 2025 erscheinen. Die Tourdaten der Abschiedstournee stehen noch aus.