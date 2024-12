Stars Megan Fox: „Ihr ungeborenes Baby“ ist ihre oberste Priorität

Megan Fox - Revolve Festival 2024 At HOTEL Revolve, In Palm Springs - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2024, 16:00 Uhr

Megan Fox soll sich nach ihrer Trennung von Machine Gun Kelly auf „ihr ungeborenes Baby“ konzentrieren.

Das Paar soll sich nur wenige Wochen, nachdem sie bestätigten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten, getrennt haben.

Megan sei Berichten zufolge nicht dazu bereit, der Beziehung eine weitere Chance zu geben und hat ihr neues Baby zu ihrer Priorität gemacht. Ein Insider verriet in einem Interview mit ,DailyMail.com‘: „Megan hat einfach genug von all dem gehabt. Sie hatte genug von seinem Verhalten und von der Art und Weise, wie er sie behandelte. Als sie schwanger wurde, dachte er, das bedeutete, dass sie auf jeden Fall bei ihm bleiben würde – aber das ist nicht der Fall. Das Wichtigste in Megans Welt ist im Moment ihr ungeborenes Baby und sie hat kein Problem damit, das Kind alleine großzuziehen. Sie verließ ihn schon einmal, aber dieses Mal scheint es endgültig zu sein.“ Ein weiterer Insider enthüllte gegenüber der Publikation, dass die Beziehung des Paares am Thanksgiving-Wochenende einen Tiefpunkt erreicht habe: „Die Art, wie sie miteinander agieren, ist dramatisch. Es ist wie eine nie endende Highschool-Beziehung. Wochen- und monatelang ist alles in Ordnung gewesen, aber wenn sie sich streiten, dann geht es um alles oder nichts. An Thanksgiving ist es noch schlimmer geworden.” Fox hatte ihre Schwangerschaft im November über einen Social-Media-Beitrag bekanntgegeben.