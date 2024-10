Musik Perrie Edwards: TikTok zerstört die Musik-Industrie

Perrie Edwards - Wicked 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.10.2024, 12:00 Uhr

Perrie Edwards hat TikTok beschuldigt, die Musikindustrie zu „töten“.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin ist ein großer Fan der Social-Media-Plattform, hat sich aber darüber beklagt, wie sie die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen so verkürzt hat, dass es sich auf die Song-Qualität auswirkt. Sie erzählte, dass Musikbosse sie baten, ihre neue Single ‚You Go Your Way‘ nur zwei Minuten lang zu machen, um die Nutzer auf der Website anzusprechen.

Perrie sagte dem ‚Euphoria‘-Magazin: „Ich denke, es ruiniert total die Aufmerksamkeitsspanne aller. Die Leute wollen ein Gespräch nicht länger als fünf Sekunden führen, weil sie lieber zum nächsten Punkt wischen. Es killt die Musikindustrie irgendwie. Ich will ehrlich sein.“ Der 31-jährige Sängerin reflektierte, dass sich die Förderung von Musik völlig verändert habe, seit sie 2011 mit Little Mix ‚The X Factor‘ gewann. Die ‚Tears‘-Hitmacherin erklärte: „Es ist eine andere Zeit. Als wir zum ersten Mal rauskamen, waren wir alle zwei Wochen bei HMV und haben Autogrammstunden gegeben. Die Leute kauften unsere Alben, kauften unsere Songs. Streaming gab es noch nicht einmal. Wenn wir jetzt einen Song veröffentlichen, sitzen wir eine Woche lang da und drehen Däumchen und machen TikToks.“

Perrie fuhr fort: „Jemand fragte mich, ob wir ‚You Go Your Way‘ herunterschrauben und kürzer machen sollten, und ich sagte: ‚Nein. Es ist lang, weil so viel Musik läuft.‘ Musik ist Kunst. Warum versuchen wir, es schnell zu machen?“ Perries erstes Soloalbum wird erst 2025 erscheinen, da die „Perfektionistin“ noch an der Feinabstimmung des Albums feile. Sie sagte: „Ich bin so eine Perfektionistin. Ich habe immer wieder zufällige Ideen und will dann wieder loslegen und Dinge tun. Auch wenn es fertig ist, füge ich hier und da immer wieder ein bisschen hinzu. Aber sobald die Deadline erreicht ist, kann ich nichts mehr ändern. Aber bis dahin habe ich noch Zeit, es zu perfektionieren.“