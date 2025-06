Stars Meghan, Herzogin von Sussex, bestätigt: As Ever-Produkte ab dieser Woche wieder erhältlich

17.06.2025

Meghan, Herzogin von Sussex, wird diese Woche neue Produkte ihrer Marke As Ever auf den Markt bringen.

Die frühere Suits-Darstellerin hatte im April die ersten Artikel ihrer Lifestyle-Kollektion vorgestellt – darunter Marmeladen, Tees und Kekse –, doch die Produkte waren innerhalb von nur 45 Minuten ausverkauft. Nun hat sie angekündigt, dass einige „köstliche Überraschungen“ sowie einige altbekannte Favoriten zurückkehren werden. Auf dem offiziellen As Ever-Instagram-Account wurde ein Foto von Pfannkuchen mit Sirup und Himbeeren geteilt, mit der Bildunterschrift: „Liebling… süße Dinge warten. Markiert euch den 20. Juni um 8 Uhr morgens (Pazifikzeit) im Kalender – wir bringen eure Favoriten zurück, plus ein paar köstliche Überraschungen, die ihr nicht verpassen wollt!“

Meghan teilte den Beitrag auch in ihrer eigenen Instagram-Story und schrieb dazu:

„So viel Liebe steckt in diesem Projekt… und ich kann es kaum erwarten, es diesen Freitag, den 20. Juni, mit euch zu teilen!“ Meghan – die mit ihrem Ehemann Prinz Harry zwei Kinder hat, Prinz Archie (6) und Prinzessin lilibet (4) – hatte bereits am 4.Juni angedeutet, dass die As Ever-Produkte später im Monat wieder erhältlich sein würden. Auf Instagram verkündete sie: „An alle, die sich gefragt und gewartet haben – danke! Eure Favoriten kommen zurück, plus ein paar NEUE Dinge, die wir euch unbedingt zeigen wollen. Kommt diesen Monat… freut euch drauf!“