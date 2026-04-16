Stars Schon als Kind: Prinz Harry wollte keine royale Rolle, weil ’sie meine Mutter getötet hat‘

Prince Harry Nottingham September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 20:00 Uhr

Prinz Harry lehnte seinen „Job“ als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie ab, weil er überzeugt war, dass dieses Umfeld seine Mutter „getötet“ habe.

Der Herzog von Sussex (41) gab zu, dass er noch ein Kind war, als er entschied, kein Teil der Welt seiner Familie sein zu wollen, während er mit der Trauer über den Tod seiner Mutter Diana kämpfte. Die damalige Prinzessin von Wales starb 1997 bei einem Autounfall in Paris, Frankreich, als Harry gerade 12 Jahre alt war.

Bei einem Auftritt auf dem InterEdge Summit in Melbourne, Australien, am Donnerstag (16. April) gestand Harry: „Nachdem meine Mutter kurz vor meinem 13. Geburtstag gestorben war, dachte ich: ‚Ich will diesen Job nicht. Ich will diese Rolle nicht, wohin auch immer das führen soll, ich mag das nicht.‘ Es hat meine Mutter getötet, und ich war sehr dagegen, und ich habe jahrelang den Kopf in den Sand gesteckt.“ Harry änderte jedoch schließlich seine Meinung, als ihm klar wurde, dass er seine Position in der Königsfamilie nutzen könnte, um Gutes zu tun. Er fügte hinzu: „Irgendwann wurde mir klar – Moment mal, wenn jemand anderes in dieser Position wäre, wie würde diese Person diese Plattform und diese Möglichkeiten und Ressourcen nutzen, um einen Unterschied in der Welt zu machen? Und auch: Was würde meine Mutter wollen, dass ich tue? Und das hat meine Sichtweise wirklich verändert.“

Harry machte diese Aussagen in einem Gespräch mit dem australischen Wirtschaftsführer und ehemaligen Politiker Brendan Nelson, nachdem er die Keynote Speech auf dem Gipfel gehalten hatte.

Während seiner Rede sprach Harry auch über den Umgang mit Trauer und sagte dem Publikum: „Meiner Erfahrung nach ist Verlust in jedem Alter desorientierend. Trauer verschwindet nicht, nur weil wir sie ignorieren.“ Das als Kind zu erleben, während man unter ständiger Beobachtung in einem Goldfischglas lebe, bringe Herausforderungen mit sich: „Und ohne Sinn kann es dich zerstören. Es gab viele Zeiten, in denen ich mich überwältigt fühlte.“

Nachdem Harry viele Jahre als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie verbracht hatte, trat er 2020 gemeinsam mit seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex, von seiner Rolle zurück. Seitdem hat das Paar ein neues Leben in Kalifornien begonnen, wo es seine beiden Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, großzieht. Während ihrer aktuellen Reise nach Australien sprach Meghan über die Schwierigkeiten, mit denen sie im vergangenen Jahrzehnt konfrontiert war – und behauptete, sie sei in den sozialen Medien „die am meisten getrollte Person der ganzen Welt“ gewesen. Die 44-jährige ehemalige Schauspielerin sagte früher am Donnerstag (16. April) bei einer Veranstaltung in Melbourne zu Studenten, sie sei zehn Jahre lang jeden Tag online „gemobbt und angegriffen“ worden, und deutete an, dass Social-Media-Plattformen „keinen Anreiz“ hätten, gegen grausame Trolle vorzugehen. Meghan sagte: „Seit nunmehr zehn Jahren, jeden Tag über zehn Jahre hinweg, wurde ich gemobbt und angegriffen. Und ich war die am meisten getrollte Person der ganzen Welt.“

Die ehemalige ‚Suits‘-Darstellerin – die vor ihrer Hochzeit mit Harry im Jahr 2018 als Meghan Markle bekannt war – fügte hinzu: „Jetzt bin ich immer noch hier. Und wenn ich an euch alle denke und daran, was ihr erlebt, dann denke ich, dass vieles davon bedeutet, zu erkennen, dass diese Branche, diese milliardenschwere Branche, völlig darauf aufgebaut ist und davon lebt, Grausamkeit für Klicks zu nutzen – und das wird sich nicht ändern. Also müsst ihr stärker sein als das.“