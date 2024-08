Den Strand nach Hause holen Mehr Urlaub geht nicht: Accessoires mit Beach-Vibes sind in

Was verleiht einem Outfit mehr Beach-Feeling als eine Muschelkette? (paf/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 10:45 Uhr

Bei warmen Temperaturen steigt die Sehnsucht nach dem Strand. Für den perfekten Look sorgen daher gerade Accessoires mit Beach-Feeling. Damit steht entspannten Stunden in der Sonne nichts mehr im Weg.

Der Sommer steigert bei vielen Menschen die Sehnsucht nach dem Meer. Den Strand zu sich nach Hause holen? Das funktioniert in diesem Jahr auch – mit Accessoires. Schmuckstücke mit Beach-Vibes sind derzeit die perfekte Ergänzung von Bikini und Co. So lassen sich die Temperaturen stylish genießen.

Perfekt zur Golden Hour

Ein warmer Sommerabend in Spanien schreit nach einem kühlen Drink – und einem ausgehtauglichen Look. Die deutsche Influencerin Dagi Bee (29) feierte mit einem maritimen Accessoire auf der Insel Ibiza. Die spiralförmigen Muschel-Ohrringe in Gold bildeten den besonderen Eyecatcher. Zusammen mit anderen Schmuckstücken derselben Farbe unterstrichen sie ihre Sommerbräune. Dazu ein Leo-Kleid mit tiefem Ausschnitt: Fertig ist der elegante Golden-Hour-Look.

Zur Meeresprinzessin werden

Nicht nur als Ohrringe, auch als Halskette machen sich Muscheln gut. Die weiße Muschelkette der Bloggerin Martina Corradetti bringt jeden Beobachter in Urlaubsstimmung. Mit einem ausladenden Strohhut und einem pastellgrünen Minikleid machte sie auf Instagram vor, wie man das sommerliche Accessoire kombiniert. Lediglich eine feine Goldkette und Armband ergänzten den Look zusätzlich. Die handliche Basttasche bot genügend Raum für den Strandtag.

Wenn das Accessoire zum Mittelpunkt wird

Model Elsa Hosk (35) machte es sich in der Outfit-Frage leicht. Die Schwedin legte sich unbekleidet an einen weißen Sandstrand. Ihre einzigen Accessoires: Muscheln, die ihren Rücken hinunterwandern und ein Paar Ohrringe, die sofort ins Auge stechen. In ihrer Mitte thront eine große Perle, die von einem goldenen Ring umrahmt wird. Auf ihren Fotos setzte die Influencerin ihren Ohrschmuck mit zur Seite geschobenen Haaren und einem Lächeln perfekt in Szene.