Zusammenarbeit für "Joker"-Album „Mein bester Freund“: Lady Gaga schwärmt von Verlobtem

Verliebt: Lady Gaga und Michael Polanksy. (smi/spot)

SpotOn News | 01.10.2024, 15:35 Uhr

Für das Begleitalbum zu ihrem Film "Joker: Folie à Deux" hat Lady Gaga erstmals mit ihrem Verlobten Michael Polanksy zusammengearbeitet. Die Sängerin schwärmt in höchsten Tönen von ihrem "besten Freund". Mit ihm zu arbeiten, verändere alles.

Lady Gaga (38) schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Lebensgefährten Michael Polansky (46). "Ich liebe meinen Verlobten einfach so sehr", sagte sie gegenüber "People". Im Gespräch mit dem Promimagazin bezeichnete sie den Unternehmer als ihren "besten Freund". "Er ist mein Partner, und ich habe das Gefühl, wenn man mit seinem besten Freund zusammen ist, verändert sich alles", sagte sie bei der Premierenfeier ihres Films "Joker: Folie à Deux" in Los Angeles.

An der Seite von Joaquin Phoenix (49) spielt Lady Gaga eine Musiktherapeutin, die mit dem Titelhelden den gemeinsamen titelgebenden Wahn erlebt. Parallel zu "Joker: Folie à Deux" hat die Sängerin eine neue LP veröffentlicht. "Harlequin" heißt das "Companion Album" zu dem Film.

"Es hat sich einfach richtig angefühlt"

Für "Harlequin" hat Lady Gaga erstmals mit ihrem Verlobten zusammengearbeitet. Michael Polanksy fungiert auf dem Album als ausführender Co-Produzent. "Es ist einfach das erste Mal, dass wir uns entschieden haben, es einfach zu tun", sagte sie zu "People" über die gemeinsame Arbeit. "Es hat sich einfach richtig angefühlt". "Wir waren beide so aufgeregt", fügte sie hinzu. "Wir waren alle aufgewärmt und bereit, loszulegen."

Lady Gaga und Michael Polanksy sind seit 2020 zusammen. Kennengelernt hatten sich die Sängerin und der Tech-Unternehmer ein Jahr zuvor über Gagas Mutter Cynthia Germanotta. Beim Super Bowl 2020 präsentierten sie sich erstmals als Paar der Öffentlichkeit.

Seit April dieses Jahres sind der Superstar und der Mann an ihrer Seite verlobt. Lady Gaga outete dies bei den Olympischen Spielen in Paris, als sie Polansky gegenüber dem damaligen französischen Premierminister Gabriel Attal (35) als ihren Verlobten vorstellte.