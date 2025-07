Stars Mel B hat zum dritten Mal geheiratet

Bang Showbiz | 06.07.2025, 11:18 Uhr

Die Sängerin hat sich wieder getraut: Seit Samstag ist sie zum dritten Mal verheiratet.

Mel B ist wieder unter der Haube.

Der Spice Girls-Star – der zuvor von 1998 bis 2000 mit Jimmy Gulzar und von 2007 bis 2016 mit Stephen Belafonte verheiratet war – gab Rory McPhee am Samstag (5. Juli) in der St. Paul’s Cathedral in London das Jawort. Die 50-Jährige bezauberte in einem mit Perlen verzierten weißen Kleid, während ihr frischgebackener Ehemann einen traditionellen schottischen Tartan-Kilt trug. Das glückliche Paar posierte auf den Stufen der Kirche für Fotos und gab sich einen innigen Kuss.

Für den Empfang nach der Zeremonie war eine Feier im Luxushotel The Shard gebucht. Von den Spice Girls war nur Emma Bunton anwesend, begleitet von ihrem Ehemann Jade Jones und ihrem 17-jährigen Sohn Beau. Weitere prominente Gäste waren Mels Schwester Danielle Brown, Model Daisy Lowe, Komikerin Katherine Ryan und Moderatorin Gaby Roslin. Von Victoria Beckham, Geri Halliwell und Melanie Chisholm fehlte jede Spur.

Victoria gratulierte ihrer Bandkollegin per Social Media und postete eine Nachricht in ihrer Instagram-Story. „Herzlichen Glückwunsch Mel und Rory zu eurem besonderen Tag! Ich freue mich riesig für euch beide und wünsche euch ein Leben voller Glück!“, schrieb die Modedesignerin. Außerdem veröffentlichte sie ein gemeinsames Foto mit Mel B von einer früheren Veranstaltung. In einer weiteren Nachricht erklärte die Frau von David Beckham: „Ich sende dir Liebe, Mel. Rory ist ein sehr glücklicher Mann!“